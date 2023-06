Warner planea acabar con la exclusividad de HBO vendiendo sus originales a Netflix

Por Alejandro Rodera |

En plena crisis de los superhéroes de DC y con su reputación en el alambre por los recortes impuestos desde el año pasado, Warner Bros. Discovery tiene en HBO un activo muy poderoso. Pese a haber borrado su presencia al rebautizar su plataforma de streaming simplemente como Max, la cadena de pago se mantiene como una generadora de contenido capaz de atraer tanto a las masas ('The Last of Us', 'La Casa del Dragón', 'Euphoria') como a los reconocimientos en forma de galardones ('Succession', 'The White Lotus', 'Barry'). Sin embargo, esa doble virtud no ha sido suficiente para que los originales de HBO estén exentos del mercadeo articulado por Warner Bros. Discovery para maximizar ingresos y paliar sus 50.000 millones de dólares de deuda.

Issa Rae en 'Insecure'

En 2022 ya se produjo un seísmo al retirar ficciones como ' Westworld ', ' The Nevers ' o ' La mujer del viajero en el tiempo ' de HBO Max para después, y ahora se irá un paso más allá. Como adelanta Deadline,. Sí, a una de sus grandes competidoras en el terreno del streaming de pago. No obstante, este movimiento no sería como el de 'Westworld', ya que, de salir adelante, las series no desaparecerían necesariamente de Max, sino que

De esta manera, se acabaría con la exclusividad del contenido de HBO, o al menos de parte de su catálogo. La primera serie en dar ese inesperado salto sería 'Insecure', que llegó a su fin en 2021 tras cinco temporadas. En cualquier caso, la ficción creada por Issa Rae iría seguida de otras compañeras de catálogo en un movimiento que no ha agradado a algunos veteranos de HBO, que se opusieron a licenciar sus series. Finalmente, se antepusieron los intereses financieros, prosiguiendo con la hoja de ruta marcada por el CEO David Zaslav, en la cual la absoluta prioridad es ajustar el modelo de negocio para rentabilizar aún más sus activos.

Cambio de paradigma

Parte del encanto de HBO radica en la exclusividad de sus producciones, que rara vez se han podido ver fuera de sus fronteras. Como recuerda Deadline, uno de los escasos precedentes de la venta de derechos de emisión de series propias se produjo hace algo más de una década, cuando se brindaron versiones editadas de 'Entourage', 'Curb Your Enthusiasm', 'Sexo en Nueva York' y 'Los Soprano' a Spike, TV Guide Channel, TBS y A&E a cambio de 200 millones de dólares. Por su parte, Amazon llegó a un acuerdo con HBO en 2014 para incluir algunos de sus contenidos más emblemáticos en el catálogo estadounidense. Aun así, en aquel momento no había una rivalidad tan marcada, y es que hasta ahora resultaba impensable que las trincheras de la guerra del streaming se pudieran disolver de esta forma.