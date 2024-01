Por Alejandro Rodera |

El mes de enero estará plagado de galas en Movistar Plus+. La época de las ceremonias de premios ya está aquí, y la plataforma negra será la encargada de albergar tres citas a tener en cuenta: los Globos de Oro (madrugada del 7 al 8 de enero), los Critics Choice (madrugada del 14 al 15 de enero) y los Emmy (madrugada del 15 al 16 de enero). Ese tridente de entregas de galardones aspira a tener repercusión entre el público más seriéfilo y cinéfilo, aunque también habrá contenido original y licenciado disponible para que la rueda del consumo siga girando.

"Sin malos rollos"

La ficción original del mes, que se encargará de coger el relevo de la segunda temporada de ' Todos mienten ', será el drama ' Galgos ', quey alimentación infantil. Ante los cambios en el sector, la familia que regenta el negocio afronta numerosas dificultades, a las cuales se suma la muerte del patriarca, que abre las cicatrices que se habían mantenido cerradas a duras penas hasta el momento. Patricia López Arnaiz

También lleva el sello original 'Esta ambición desmedida' que, tras su paso otoñal por los cines, llega troceada en forma de serie a Movistar Plus+ para mostrar las interioridades de la gira más ambiciosa de C. Tangana. También en el campo de la televisión veremos 'True Detective: Noche polar', ya que compartirá su emisión con HBO Max. Por último, cabe destacar la llegada de producciones cinematográficas como "Me he hecho viral", "Sin malos rollos", "Saw X" o "El maestro jardinero".

Estrenos de series y programas

- 'True Detective: Noche polar' (Temporada 4 - 15/1)

- 'Galgos' (Estreno - 18/1)

- 'Esta ambición desmedida. La serie' (Estreno - 22/1)

- 'Colin de cuentas' (Estreno - 27/1)

Estrenos de documentales

- 'Los 2010' (4/1)

- 'Queer Planet' (7/1)

- 'El escándalo Watergate' (8/1)

- 'Roger Federer: la perfección suiza' (8/1)

- 'El factor humano' (12/1)

- 'Cristina García Rodero. La mirada oculta' (13/1)

- 'La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric' (14/1)

- 'La guerra del hachís' (16/1)

- 'Israel - Palestina: historia de un conflicto' (17/1)

- 'Las sombras de Kanye' (19/1)

- 'Granjeros espaciales' (23/1)

- 'Prehistoria: últimos secretos' (25/1)

- 'Nuclear Now' (27/1)

- 'Plásticos en el paraíso' (30/1)

- 'Innocence. Nacidos militares' (31/1)

Estrenos de películas

- "Me he hecho viral" (1/1)

- "My Sunny Maad" (2/1)

- "El maestro jardinero (Master Gardener)" (3/1)

- "¡Shazam! La furia de los dioses" (5/1)

- "Zillion" (9/1)

- "Increíble pero cierto" (9/1)

- "Sin malos rollos" (12/1)

- "Los osos no existen" (17/1)

- "Golpe a Wall Street" (19/1)

- "Saw X" (21/1)

- "Harka" (24/1)

- "Verano en rojo" (26/1)

- "Posesión infernal: El despertar" (30/1)

- "Nada" (31/1)