El regreso de 'Gomaespuma' está cada vez más cerca. Movistar Plus+ ha anunciado que el especial que reunirá a Guillermo Fesser y Juan Luis Cano, 'Gomaespuma, el reencuentro', que ya ha sido grabado, estará disponible a partir del martes 26 de diciembre a las 22:00 desde cualquier operador. El programa servirá para recuperar algunas secciones del clásico programa de radio que se emitió en Antena 3 Radio, M80 Radio y Onda Cero y que llegó a pasar a la televisión de la mano de Telecinco.

Además de recorrer la historia del formato,, tiempo que han estado alejados de las ondas, al estilo 'Gomaespuma'.. De la vicepresidenta del Gobierno, Fesser ha dicho que "se pueden romper los protocolos", ya estuvo "súper distendida, dándole abrazos a Cándida": "Se puede ser humano serio, pero no dejar atrás la parte de mono".

Amparo Castellano, directora de producción de no-ficción de Mediapro, ha descrito la experiencia de trabajar con 'Gomaespuma' como "un disfrute y un lujazo". "Revolucionasteis el humor, la manera de ver las mañanas, entronca con la manera de ver el humor de Globomedia", ha comentado, dirigiéndose a Fesser y a Cano. Además, ha afirmado que "el humor es una parte fundamental para entender los contenidos de Mediapro y Globomedia", y agradeció a Movistar por haber confiado en ellos para hacer el programa. Además, se ha confirmado que la plataforma acogerá otro especial de humor en homenaje a Eugenio.

Como si no hubiese pasado el tiempo

Juan Luis Cano ha comenzado la presentación de 'Gomaespuma, el reencuentro' confesando que hacía muchísimos años que no se sentaban juntos a hacer un programa, pero que "parecía que no había pasado el tiempo, que no había habido parón". Guillermo Fesser ha añadido que él siempre ha tenido nervios, ya que "saber que lo que digas puede influir en las personas es una responsabilidad muy grande". Fesser ha querido aclarar que el especial no es un tributo a ellos, sino al programa de radio. "El programa refleja muy bien lo que era el programa de antes, un magacín informativo que tenía un ingrediente fundamental que era el humor", ha añadido Cano.

El cómico se ha referido a la comedia que aportaban a las noticias de otros medios: "El humor no frivoliza, nos preparábamos las noticias con rigor e incluirles humor no les quitaba credibilidad". "Como era una fórmula que funcionaba, luego mucha gente ha seguido esa senda", ha apuntado. Por su parte, Fesser ha opinado que el sentido del humor es una actitud ante la vida que puede tener todo el mundo, aunque, según él, "el sentido del humor en la radio no existía".

La historia de Cándida Villar

Fesser ha recordado sus inicios en la radio: "Nos dieron para empezar las dos de la madrugada y no lo oía nadie". Pero el éxito comenzó a llegar: "Un hombre llamó para contar que se le vaciaba la discoteca porque la gente se iba a los coches a escuchar la radio". También se acordaron del fenómeno que supuso Cándida Villar para el programa de radio, "una mujer que iba a limpiar la oficina pero que contaba muy bien las cosas". "La mandamos al cine a ver 'Titanic' y cuando vino a la radio a contar la película, no contaba lo que pasaba en la película, hablaba de lo limpio que estaba todo", ha recordado Cano. Villar se convirtió en un personaje amado que llegó a protagonizar su propia película. "Representa a una generación de mujeres a las que no le hemos dado las gracias lo suficiente", ha dicho Fesser, que ha señalado el que cree que puede ser el motivo de su éxito: "Ha emocionado porque puede ser mi madre o mi tía".

La evolución de la sociedad

Juan Luis Cano se ha referido a la evolución de la sociedad por distintos caminos y que "la gente que hace humor tiene que evolucionar al mismo tiempo que la sociedad": "Antes hacíamos cosas en 'Gomaespuma' que no haríamos ahora". Sobre la actualidad política, Cano no ve crispación y cree que los medios "contribuyen a que esa crispación se esté expandiendo de manera irreal". Para Fesser hay dos cosas importantes en la vida "hablar y escuchar", y el director cree que "antes se escuchaba más". "El humor ojalá que pueda hacer que nos escuchemos más", ha deseado Fesser. Más tarde, Cano ha comentado que no volverían a hacer "determinados sketches que a nosotros ya mismo no nos hacen gracia porque hemos evolucionado con el mundo".

Cuando Fesser ha comentado que el especial de 'Gomaespuma' puede relanzar la carrera de su compañero, Cano ha confesado que han hecho el programa de reencuentro "sin ninguna expectativa": "Claro, todo cambia si alguien nos ofrece diez millones de euros". "No estamos en el punto de hacer un programa continuado, estamos en otras cosas", ha revelado el actual presentador de '100% Únicos', que ha añadido que "no es el objetivo seguir con el programa" y que "la idea es no volver a a hacer 'Gomaespuma'".

¿Qué se ha perdido 'Gomaespuma' en 17 años?

Entre las noticias sobre las que les hubiera gustado hablar en el programa, se encuentra la victoria de España en el Mundial de fútbol de 2010 o la elección de Barack Obama y de Donald Trump, o "el negro y el naranja" como los ha llamado Fesser, como presidentes de Estados Unidos. "Con las redes sociales el programa hubiese tenido mucha más repercusión de la que tuvo", ha dicho el director, que ha recordado su audiencia en la radio de un millón y medio de oyentes. Cano ha señalado el que para él es uno de los problemas de la radio actual: "Ha perdido la capacidad de transportar a la gente al sitio que tú quieres porque en la radio de ahora hay cámaras".

Sobre la inteligencia artificial, Guillermo Fesser ha comentado que no solo existe esta, sino que "también hay estupidez artificial". El cómico ha añadido que "como herramienta, está bien", pero que "no hay ninguna inteligencia artificial que te haga un guion". Juan Luis Cano ha predicho que "la inteligencia artificial va a dar una sacudida al mundo profesional y al mundo de la creación". Por su parte, Fesser deseó que la I.A. se convierta en una herramienta: "Estoy convencido de que hará un guion mejor que nosotros y un programa de 'Gomaespuma' mejor que nosotros".

Sus referentes

Guillermo Fesser ha señalado que el programa "es un recordatorio de que puedes estar con alguien con el que no empatizas": "Es una hora de disfrutar y estar con al gente que no piensa como tú". En cuanto a los invitados que pasaron por su programa, el director de "Cándida" ha dicho que el objetivo era que se sintieran a gusto para que se soltaran: "Hay que dejarles hablar, como lo hacíamos, con sentido del humor".

En cuanto a los referentes de cada uno, Cano ha insistido en que nunca los han tenido en el humor, sino en la vida: "Íbamos con los ojos y las orejas muy abiertas, era el cine, un libro o el teatro". El periodista ha señalado a Charles Chaplin, Luis García Berlanga o Rafael Azcona, mientras que Fesser ha nombrado a los Hermanos Marx. "El momento más emocionante fue el día que Miliki nos llama para una gala, y nos llamó para cantar con ellos el 'Hola, Don Pepito'", ha confesado el director. "Hay gente que os va a conocer por el especial", ha apuntado Juan Andrés García Ropero, director de entretenimiento de Movistar Plus+.