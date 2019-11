Eurovisión 2020: Sandro representará a Chipre en Rotterdam

Chipre ya ha confirmado quién será el artista que represente el país en Festival de Eurovisión 2020. A través de la chipriota CyBC se ha anunciado que será Sandro, un cantante alemán, con descendencia estadounidense y griega, quien acuda a Rotterdam, tomando el testigo de Eleni Foureira y Tamta. No obstante, no se han adelantado muchos más detalles, reservándoselos así para las siguientes semanas.

Sandro, representante de Chipre en Eurovisión 2020

El tema que el artista interpretará en Rotterdam en 2020 todavía no se conoce. Lo que sí que se conoce es que se seleccionará internamente la canción y CyBC la revelará más adelante. Tal y como informa Wiwibloggs, una televisión chipiota anunció que se estaban barajando tres canciones que ya han sido preseleccionadas.

Estos temas eran "Mucho calor", "Can't Look Away" y "Never Let You Down". Sin embargo, las dos primeras podrían haber sido reemplazadas por otras dos propuestas: "My Getaway" y "Falling to Pieces". Aunque todo son especulaciones, todo apunta a que el tema de Sandro podría tratarse de un canción de estilo pop-rock, recordando a la música de Shawn Mendes.

Su relación con la música y la televisión

Nacido en Alemania, pero con padre estadounidense y madre griega, la música siempre ha acompañado a Sandro. A los cuatro años empezó a tocar la batería, pasaría a la guitarra y a los 15 ya escribiría sus primeras canciones. Aunque no tuvo un largo recorrido, en 2015 participó en 'Supertalent', el 'Got Talent' alemán, y participó en 'The Voice' en 2018 sorprendiendo a todos los espectadores con "In My Blood" de Shawn Mendes, y aunque fuese eliminado en las batallas, fue el protagonista de una de las actuaciones más recordadas.

A principios de 2019 representó a EEUU en New Wave, un concurso internacional para jóvenes cantantes. Su siguiente gran paso en la música será Eurovisión, siendo el cuarto nombre confirmado de este año, donde se verá las caras con Hooverphonic, representante de Bélgica; Blas Cantó, que irá por España; y la última anunciada, VICTORIA, desde Bulgaria.