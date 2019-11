Hungría no desmiente haberse retirado de Eurovisión 2020 por razones homófobas

Semanas atrás se anunciaba que Hungría no participaría en el Festival de Eurovisión 2020. Entre los 41 países que formarán parte en el certamen musical que Róterdam acogerá el próximo mes de mayo no encontramos ni a Montenegro ni a Hungría. Mientras que la televisión pública montenegrina sí ha dado los motivos de su ausencia en el caso de la húngara no ha sido así. En ningún momento se han querido aclarar públicamente las razones por las que se retira de la competición y es por ello que no son pocos los medios que han querido averiguar los verdaderos motivos de esta ausencia.

Josi Pápai, representante Hungría en Eurovisión 2019

Entre los mismos encontramos a The Guardian, que en un extenso reportaje y citando a fuentes cercanas a la televisión pública MTVA (aunque no oficiales) aclaran que motivos ideológicos y esencialmente homófobos habrían sido determinantes para tomar esta decisión. Cabe recordar que a día de hoy, el líder ultraderechista Viktor Orbán es el primer ministro de Hungría. El político defiende ideales homófobos, racistas y xenófobos, y pese a este pensamiento radical y que poco sentido tiene en nuestra sociedad actual ha sido reelegido tres veces consecutivos en su país. Tiene un claro apoyo de la ciudadania que sin duda le ha llevado a liderar holgadamente el Gobierno de es país pese a defender ideales como potenciar la familia "tradicional" formada por un hombre o por una mujer y comparar con la pedofilia la adopción de personas del mismo sexo.

"Demasiado gay"

Fuentes cercanas a la cadena pública húngara han afirmado a The Guardian que lo que suponen todos los empleados es que retirarse de Eurovisión es una decisión que viene en consecuencia del movimiento en contra del colectivo LGBTI+ que hay instaurado en el gobierno del país. "No nos sorprende, proviene de la cultura organizacional de MTV", afirmaba esta fuente al reputado medio inglés, detallando que a día de hoy, la cadena pública desaconsejada realizar cualquier tipo de cobertura positiva a actos que estén relacionados con la lucha por los derechos LGBTI+. Incluso, algunos medios húngaros afirmaban que desde la cadena se consideraba que Eurovisión era "demasiado gay" para la cadena, una afirmación que fue desmentida por Zoltán Kovács, portavoz de Orbán.

Conchita Wurst en Eurovisión 2014

Este portavoz tachó de "noticia falsa" la afirmación pero tampoco quiso aclarar el verdadero motivo de la retirada. MTV simplemente se limitó a aclarar, mediante un correo electrónico enviado a The Guardian que "en lugar de participar en el Festival de Eurovisión en 2020, apoyaremos directamente las valiosas producciones creadas por los talentos de la música pop húngara". De esta forma, no se desmintió que esta marcha haya sido por motivos ideológicos (homóbofos) ni se ha dado una justificación real (presupuestaria por ejemplo) de la marcha. Por su parte, un ministro del Gobierno sí quiso aclarar días atrás que la decisión se había tomado por parte de la cadena pública sin tener el equipo de Gobierno nada que ver en la misma.

Pese a ello, parece imposible no relacionar la ideología del gobierno actual en Hungría con el tipo de contenido por el que quiere apostar la televisión pública del país. Cabe destacar además el vergonzoso comentario homófobo que un comentarista de televisión habitual en dicho medio y que es editor de una revista pregubernamental realizó semanas atrás: "Agradezco la decisión, incluso desde una perspectiva de salud mental, de que Hungría no participará en la flotilla homosexual a la que se ha reducido esta competencia internacional de canciones (...) en este caso la destrucción del gusto público tiene lugar con travestis gritando y mujeres barbudas".