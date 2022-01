Cada vez queda menos para la final del Festival de Eurovisión 2022, que se celebrará el 14 de mayo en la ciudad italiana de Turín. La organización del certamen dio a conocer la línea gráfica y el eslogan que aparecerán a partir de ahora en los todo lo relacionado con esta fiesta musical e internacional. El lema escogido ha sido "The sound of beauty", o lo que es lo mismo, "El sonido de la belleza".

Lema y logo del Festival de Eurovisión 2022

La tipografía escogida para el lema es redonda y con serifa, por lo que respira aires de modernidad. En un tono verde azulado pastel, las palabras "sound" y "beauty", resaltan gracias a su mayor tamaño. La organización ha comunicado que el lunes 24 de enero se revelará más información sobre la inspiración y el proceso de creación. Tras el círculo en el que se engloba el distintivo de Eurovisión, puede apreciarse un espectro de audio con los colores de la bandera italiana, que, sin duda, dará mucho juego en pantalla.

Lo que sí se sabe es que la gala se celebrará en el Pala Alpitour de Turín, conocido como Palacio Olímpico. Inaugurado en 2005, tiene una capacidad de 18.000 espectadores y albergará la competición entre los 41 países participantes. Esta será la tercera vez que Italia acoja el Festival de Eurovisión, tras 1965 y 1991, gracias a la victoria de Måneskin.

La reacción de los eurofans

Sin duda alguna, los eurofans son una de las comunidades más activas en la red. Las reacciones no se han hecho esperar tras la presentación del lema y del eslogan. Muchos twitteros han bromeado con el logotipo, comparándolo con la pandereta de Tanxugueiras. Otros han encontrado similitudes con el logo de la RAI, la cadena pública italiana. "Normalmente me suelen gustar los logos, pero, tristemente, este no me dice nada", escribía una seguidora.