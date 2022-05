Ha comenzado la segunda jornada de los segundos ensayos del Festival de Eurovisión 2022. Si bien países como Grecia, Portugal o Ucrania destacaron notablemente el día anterior frente a otros países, que decidieron ser más escuetos en cuanto a escenografía, el día 5 de mayo llegó el turno de nuevos países que actuarán tanto en la primera como en la segunda semifinal, celebradas los días 10 y 12 de mayo. Con ello, algunos países buscarán redondear sus candidaturas con el fin de hacerlas más atrayentes, así como acostumbrar a los artistas a las dimensiones del escenario, entre otras cosas.

La jornada comenzó con Islandia, donde las Systur volvieron a poner a punto "Med Hœkkandi Sól". Con tonos un poco más cálidos que en su preselección, las hermanas volvieron a enfundarse un outfit de estilo country, mientras combinaron planos generales de todas ellas con primeros planos con ellas tres juntas. Durante la actuación, el sol está muy presente, aunque no deja de ser una canción bastante discreta en su conjunto. Por su parte, Noruega y Subwoolfer apostaron por una puesta en escena que guarda la esencia que hubo en el certamen nórdico, aunque su baile y lo original de la canción hace que todo esto no importe. No obstante, destaca la pirotecnia en el colofón final, algo que, sin duda, será muy recordado por todos los espectadores europeos.

Finlandia fue otra de las sorpresas del día, donde el cantante The Rasmus comienza la actuación con un globo amarillo en la mano, que poco a poco va volando hasta que se une al resto de compañeros. Destaca el contraste entre los colores negros y amarillos, que están presentes en su vestimenta y en el decorado. Por otro lado, con los globos consigue ocultar los arcos inoperativos durante gran parte de la actuación, hasta que, al final de la actuación, un fondo amarillo los permite ver. Además, el vocalista pone el micro al público antes de comenzar el estribillo para que grite "Jezebel", así como la traca final de luces y focos al ritmo de la batería hacen de Finlandia una de las propuestas más originales de la jornada.

The Rasmus, representantes de Finlandia con "Jezebel", durante su segundo ensayo

Armenia también ha decidido poner fin a los arcos con una casa prediseñada, cubierta de post-it que la artista va despegando, poco a poco, hasta descubrir un corazón o el título de su canción, "Snap". A pesar de tener problemas con los in-ears, también los ha podido solventar, dando lugar a una puesta en escena entrañable y que destacará como cierre de la primera semifinal. Georgia apostó por su estética circense, con trajes muy novedosos y con unos gráficos en el suelo que, a pesar de ser ocultados por parte del batería, que está elevado en una base, consiguen lucir gracias a lo coloridos que son. Además, su carisma y actitud, así como la dinámica realización hacen que, a pesar de no encontrarse entre las favoritas para obtener el pase final, serán recordados por todos los espectadores.

Serbia ha llegado dispuesta a descolocar, y para bien, a toda la audiencia del festival. Con un aura enigmático, la cantante se ha lavado las manos en el escenario, donde tampoco han faltado las toallas. Combinando tonos azules y blancos, el país balcánico trae unos fondos donde aparecen palmas aplaudiendo en el estribillo. No obstante, su primer pase fue algo flojo en términos vocales, ya que también tuvo problemas con su in-ear, algo que pudo solucionar con el segundo pase, donde vimos a una Konstrakta mucho más fuerte encima del escenario. Finalmente, también ha optado por traducir algunas estrofas de la canción, que aparecen sobreimpresionadas en pantalla para que el mensaje pueda llegar mejor al público europeo. Con un final apoteósico, donde los focos rojos parpadean y se mueven al ritmo de la música, la cantante de "In corpore sano" buscará meterse en la gran final.

Michael Ben David, representante de Israel, interpretando "I.M" en su segundo ensayo

El azerí Nadir Rustamli apostó por una puesta en escena oscura, primando un foco blanco que le ilumina y con primeros planos en varios momentos que permiten hacer íntima la canción, junto con su voz rasgada. El bailarín, que en gran parte imita sus movimientos, toma relevancia cuando la escalera en la que ambos se coloca se separa, expresando una especie de yo interior del artista que acaba desvaneciéndose al final de la interpretación. De este modo, no sería nada extraño que esta puesta en escena tan elaborada tuviera una recompensa con un pase a la gran final. Por su parte, Malta, junto a Emma Muscat, apostó por luces cálidas tal y como se apreció en el fragmento de TikTok. La actuación, que empieza con un plano cenital donde ella toca el piano, continúa con planos generales hasta que ella se sube encima de él y sigue cantando. Con un sol enorme en el fondo, los bailarines acompañan a la artista hasta el centro del escenario, donde bailan hasta el final de la canción.

Finalmente, San Marino ha destacado con Achille Lauro y "Stripper". El italiano, que se ha presentado con una boa negra, muestra todo su poder acompañado de manos y luces LED en el fondo. Además de estar rodeado por dos jaulas, una multitud de focos ocultan los arcos, disimulando su presencia. Los tonos rojos, así como la gran presencia del cantante, aseguran una escenografía muy original de cara a su semifinal.

Israel, la gran sorpresa del día

A pesar de no partir como una de las favoritas del público europeo, los continuos cambios de plano, combinando algunos cenitales que nos permiten ver el suelo con otros primeros planos y planos generales de los bailarines, hacen que la actuación de Israel sea completamente distinta a la de su preselección. Por otro lado, el carisma de Michael Ben David está siempre presente en el escenario, combinado con el blanco potente del suelo, que cambia según el artista se desplaza por él.