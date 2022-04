We Are Domi (República Checa en Eurovisión 2022): "Es un honor cerrar la 2ª semifinal, no queremos defraudar"

El grupo, que interpretará la canción "Lights off", nos cuenta cómo están preparándose para el certamen.

Almudena M. Lizana

A pesar de la competición que supuso la preselección de República Checa, el ESCZ 2022, We Are Domi consiguió la victoria con la canción "Lights off" gracias a la máxima puntuación del jurado europeo y el televoto internacional, representando así al país en el Festival de Eurovisión 2022.

Desde entonces, hemos visto al trío del característico grupo cantando en distintas Preparties y fue en la PrePartyES de Madrid cuando pudimos charlar con ellos sobre cómo va a ser su puesta en escena y su actuación en Turín. A pesar de no desvelar mucho al respecto, We Are Domi nos ha contado que es un gran honor para ellos cerrar la segunda semifinal del 12 de mayo de 2022, donde intentarán clasificarse para la Gran Final del 14 de mayo.

