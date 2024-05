Eurovisión 2024 alcanza los 163 millones de espectadores y destaca la cuota juvenil (58,6%)

Por Almudena M. Lizana |

Casi dos semanas después del 68º Festival de la Canción de Eurovisión, la Unión de Radiodifusión Europea ha publicado los datos de audiencia que ha cosechado la edición organizada por SVT, la televisión de Suecia tras la victoria de Loreen y su 'Tattoo'. En España, como ya sabíamos, el share mejoró con respecto a 2023 y subió ligeramente +2,1 puntos, marcando un 41,8% y reuniendo a 4.886.000 espectadores.

Bambie Thug, representante de Irlanda en Eurovisión 2024

Respecto a la audiencia del resto de países del Festival de Eurovisión 2024 , teniendo en cuenta que Albania, Kosovo, Luxemburgo, Malta, Macedonia del Norte y San Marino no están incluidos en el análisis porque no tienen sistema de medición de audiencia televisiva o no se mide la emisora.

En el desglose de los datos destaca el porcentaje del público juvenil, que llega al 58,6%, siendo el máximo registrado y llegando a ser más de cuatro veces la media de los canales de retransmisión (13,7%). Por su parte, el porcentaje de visualización de la Gran Final fue del 46,7%, el porcentaje más alto desde 2006 y casi el triple del promedio de los canales de transmisión (17,6%).

Pasando a los datos de los países de forma individual, Suecia, el país anfitrión, logró una audiencia similar a la de la edición del año pasado, con 2,3 millones de espectadores y un 87,3% de cuota de pantalla, siendo la más alta registrada para Eurovisión desde el año 2000. Suiza, el país ganador, congregó a 723.000 espectadores, mientras que Alemania marcó una media de 8,1 millones de espectadores y Reino Unido hace lo propio con 7,7 millones de espectadores.

Francia creció casi dos millones de espectadores, llegando a los 5,4 millones de espectadores gracias a la candidatura de Slimane. Croacia, el país que se ilusionó gracias al gran trabajo de Baby Lasagna y su 'Rim Tim Tagi Dim', obtuvo su mejor audiencia en Eurovisión con un 73,2% de share y 1,1 millones de espectadores.

Votos en más de 150 países

A la hora de hablar de la votación pública, la UER no menciona cómo afectó el retraso de la apertura de la misma antes de la Gran Final, que perdió más de medio día por el conflicto de Joost Klein, representante de Países Bajos. Sin embargo, la EBU señala que 156 países votaron y entre los que no participaban destacan la partición de EE. UU., Canadá, Rumania, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Sudáfrica, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria.