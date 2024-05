Por Toño García Rodríguez |

Una semana después de la gran final del Festival de Eurovisión 2024, la polémica sigue en el aire. Después de vivir una de las ediciones más controvertidas del festival por la participación de Israel, han sido muchas las consecuencias que se han experimentado. La expulsión de Países Bajos, las denuncias por acoso a la delegación israelí o los aplausos pregrabados han sido solo algunos de los acontecimientos más cuestionados durante la recta final del certamen. Sin embargo, a pesar de haber terminado, es ahora la cantante Soraya Arnelas quien se ha visto en el centro de la polémica.

Soraya Arnelas da los puntos en Eurovisión 2024

La representante de España en Eurovisión 2009 celebrada en Malmö. A pocas horas de la gran final de Eurovisión 2024, el festival estaba sumergido en un terrible caos en el que. Esta situación hizo saltar todas las alarmas y los eurofans españoles se interesaron por saber

La cantante reveló entonces que, aunque su idea inicial era llevar la bandera de Extremadura, su tierra, durante la conexión, el parecido de sus colores con la bandera palestina hizo que finalmente cambiase de idea para evitar confusiones. Días después, en una entrevista para Los 40, ha contado cómo ha vivido las críticas recibidas por este cambio de vestuario: "Siempre estuve tranquila porque mi cometido durante el Festival de Eurovisión era dar 12 puntos. Yo era, digamos, la voz de un jurado que había votado, ni siquiera yo he votado".

"Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que yo amo mi tierra y no pasa nada porque hoy no la exponga", pensó la artista aquella noche que optó por mantener una posición de neutralidad. "Me mantuve un poco al margen, pero al final ya sabes, que si te expones mal, si no te expones mal y esto al final, bueno, pues en redes sociales que al final es un hervidero de opiniones sin ética, a veces sin moral, sin ser constructivas...", añadía la cantante.

Muy tranquila

Arnelas no se arrepentía en absoluto de la decisión que tomó y así ha querido manifestarlo: "Yo esa noche dormí muy tranquila porque hice mi trabajo. Yo di los doce puntos, que era lo que me pedía mi contrato, lo que me pedía también mi corazón en ese momento, que era cumplir con lo que me correspondía". De este modo, la cantante da por zanjada la polémica y recuerda su paso por el festival como una bonita experiencia profesional.