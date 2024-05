Rueda de prensa completa de la bienvenida de Nebulossa y su equipo tras Eurovisión 2024

FormulaTV |

Muchos creen que Nebulossa ha dejado de estar "en un buen momento" tras el 22º puesto en el que han colocado a España en el Festival de Eurovisión 2024. Sin embargo, el dúo formado por María Bas (Nebulossa) y Mark Dasousa ha demostrado lo contrario atendiendo a los medios junto a sus bailarines y su baterista en una rueda de prensa organizada por Radiotelevisión Española y moderada por María Eizaguirre, directora de comunicación.

Mery Bas ha visto su actuación por primera vez ante la prensa, ya que no habían tenido tiempo antes, lo que ha provocado que casi se emocione. "Las sensaciones fueron superbuenas porque el público lo dio todo", afirmaba la cantante exteriorizando lo que sintió al bajar del escenario. De hecho, Ana María Bordas, jefa de la delegación española del festival, recordaba la ilusión vivida cuando dejó que el Malmö Arena cantase por ella aquel "soy mas zorra todavía", que en sus palabras "pasará a la historia".

El puesto no ha conseguido agriar del todo la experiencia de los representantes españoles. Mark Dasousa afirmaba que aunque no les diera igual la posición, tampoco se habían creado grandes expectativas. "Nos hemos dado cuenta de que os importaba un comino como a nosotros la posición", afirmaba, que pese a querer devolverle el cariño al público con una buena posición, se alegraba de que no hubiesen dejado de apoyarles. Por su parte, Eizaguirre recalcaba que lo sucedido no había sido "un fracaso" porque la canción "ha dado la vuelta al mundo" y "se ha convertido en un auténtico himno".