La representante de Israel recupera 'October Rain', la versión que Eurovisión descartó por su carga política

La candidatura israelí del Festival de Eurovisión 2024 que se pudo escuchar en Malmö, Suecia, no fue la primera versión que se planteó para el certamen musical. Ni la segunda. De hecho, la delegación de Israel se vio obligada a cambiar la letra de su tema en dos ocasiones para poder participar, ya que en un inicio tenía mucha carga política.

Eden Golan cantando 'October Rain'

En un principio, Eden Golan iba a cantar 'October Rain', haciendo una clara referencia al inicio de la guerra de Gaza. Finalmente. Tras quedar en quinta posición, Golan ha cantado por primera vez su canción tras su paso por el festival, aunque lo ha hecho recuperando la primera versión.

"Esta es la primera vez que actúo después de Eurovisión y es importante para mí cantar esta canción con estas palabras, en este escenario y en esta plaza. Voy a seguir usando mi voz dentro y fuera del escenario hasta que cada uno de ellos esté a salvo de vuelta a casa", escribía Eden Golan en su Instagram, acompañando un vídeo donde escuchábamos por primera vez cómo suena 'October Rain' en una manifestación en Tel Aviv por los rehenes de Hamás.

Lo conflictivo de la letra

Entre los versos nuevos con respecto a la versión de 'Hurricane', nos topamos con frases como las siguientes: "Todavía estoy mojado por la lluvia de octubre" y el tramo final en hebreo de 'October Rain' es: "No queda aire para respirar. No hay lugar. No soy yo día a día. Todos eran buenos niños, cada uno de ellos".