Por Redacción |

La victoria de Nemo en el Festival de Eurovisión 2024 fue icónica por muchos motivos. Para empezar, elle se convirtió en la primera persona de género no binario en ganar el concurso, obtuvo la friolera de 22 doces del voto del jurado y además rompió el micrófono de cristal al dejarlo en el suelo, lastimándose el dedo.

Nemo con su seguro para trofeos

Cuando aquello ocurrió, la UER otorgó un segundo trofeo a Nemo para lucir durante la rueda de prensa posterior a la Gran Final. Sin embargo,, ya que se habría perdido el segundo micrófono de cristal que le dejó la EBU durante el 11 de mayo de 2024.

Aprovechando la coyuntura de la rotura y la pérdida de los dos premios, una marca le ha regalado un seguro para trofeos al representante de Suiza en Eurovisión 2024. "Seguro de trofeos para Nemo. Rompió el código y el trofeo", se podía leer en el cartel que mostró en sus redes sociales.

¿Imanes en los zapatos?

Desde su victoria en Malmö, Suecia, Nemo ha dado varias entrevistas para hablar de su paso por el certamen. En 'The One Show' de BBC, elle dejaba claro que no tenía ningún tipo de imanes en las suelas de sus zapatos, sino que todo era cuestión de "core", es decir, un intenso trabajo de los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna.