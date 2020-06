El eurovisivo Cesár Sampson se presenta a las elecciones del Ayuntamiento de Viena

En el Festival de Eurovisión 2018, César Sampson encandiló a toda Europa con "Nobody But You". Su actuación le valió el tercer puesto en el certamen musical. Ahora, Sampson cambia de tercio y se presenta en las listas de partido "verde" Die Grünen a las próximas elecciones municipales del Ayuntamiento de Viena.

Según informa el portal wiwibloggs, el cantante es el cuarto candidato de Die Grünen en el distrito de Inner Stadt. Y ojo, porque tiene series posibilidades de salir elegido. En los últimos comicios, celebrados en 2015, los verdes obtuvieron diez escaños en el consejo de la ciudad de Viena, que cuenta con un total de 100 miembros, por lo que la representación de "los verdes" es realmente minoritaria.

"Interesado por muchas cosas, como la protección del clima, el transporte, la energía y la vivienda, en la cooperación consciente en la diversidad". Así se define Sampson en la web del partido. "Los oídos, los ojos y los corazones de los ciudadanos de nuestro país se están abriendo cada vez más a los valores y el contenido que siempre han sido más preciados para mí", agrega su perfil.

Experiencia eurovisiva

La cita de Lisboa en 2018 no fue la única que contó con la presencia de Cesár Sampson. El cantante y compositor austriaco ya había participado como corista y bailarín en la puesta en escena de Bulgaria en el Festival de 2016. También por Bulgaria trabajó como corista en la edición de 2017. En 2018 apareció en 'Operación Triunfo' para cantar "Nobody but You" con el ganador de esa edición, Famous Oberogo.