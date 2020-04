Eva Hache abandona 'La Paisana' y será sustituida por Jorge Cadaval

Eva Hache cierra ciclo como 'La Paisana' de Televisión Española. La actriz y humorista se despide del formato después de dos temporadas recorriendo diferentes pueblos para descubrir la pluralidad y riqueza de todos los rincones de España. La segoviana se despedirá visitando Lloret de Vistalegre (Mallorca), en una última entrega que será emitida este viernes, 17 de abril, a las 22:05 horas en La 1.

Eva Hache y Jorge Cadaval

Una paisana se va y un paisano recoge el testigo. El humorista Jorge Cadaval, miembro del dúo Los Morancos, será el encargado de presentar la próxima temporada de 'El paisano'. Se convertirá así en el cuarto conductor del programa después de Pablo Chiapella, Edu Soto y Eva Hache, asumiendo las riendas de este formato basado en el danés 'Comedy on the Edge', que también fue adaptado en TV3 como 'El foraster'.

La adaptación nacional, producida por Brutal Media, arrancó con buenas audiencias en el prime time de Televisión Española, moviéndose entre el 11 y el 12% de cuota de pantalla en la temporada estival de 2018. Pero sus sucesores no lograron matener los datos, bajando a cifras entre el 6 y el 8% de share en la etapa de Soto y Hache.

Así será la despedida de Eva Hache

Eva Hache se despedirá de 'La Paisana' desde Lloret de Vistalegre, una localidad en el centro de la isla de Mallorca, alejada de playas y turismo, pero que cuenta con el típico sol de las Baleares. En su visita conocerá a vecinos como Guillén, que cada mañana lleva al bar su perola con manitas de cerdo para desayunar, así como a Paquita y sus amigas, que hacen confesiones sobre sus matrimonios mientras practican "nordic-walking".