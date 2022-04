Con el Festival de Eurovisión 2022 cada vez más cerca, la promoción de sus distintos participantes y las informaciones que van saltando a los medios continúan proliferando de cara a las grandes citas en Turín del próximo mes de mayo. La tarde del 20 de abril, Eva Mora, Jefa de la Delegación Española, intervino en el programa online de Televisión Española 'Eurodramas y comedias', en el que pudo hablar con el periodista Fede Arias, junto a Irene Mahía, una de las artífices del Benidorm Fest, sobre lo que podrían encontrarse los fans de Chanel Terrero en su actuación del certamen, al igual que elogió su trabajo de cara a la subida que está experimentando la candidata española en las apuestas.

Fede Arias entrevista a Eva Mora e Irene Mahía en 'Eurodramas y comedias'

Arias hizo mención a un tuit publicado por Terrero tras su regreso a Twitter, cuya cuenta oficial le dio la bienvenida, y suplicó algún detalle sobre su actuación en Eurovisión: "mis labios están sellados, ¡no puedo contar nada! Solo os diré que hay alguna que otra sorpresita y que estoy deseando que llegue el 14 de mayo para darlo todo". A raíz de sus palabras, el presentador del espacio trató de sonsacarle algo más a Mora: "la puesta en escena potencia mucho la coreografía. Que la coreografía va a impactar muchísimo... si os esperáis ver lo mismo, no. Habrá alguna cosa diferente".

"No es plano por plano lo mismo que en Benidorm", añadía la invitada, a quien se sumó Mahía para recordar que "Chanel es mucha Chanel". "La realización siempre es superimportante. ¿Hay cambios en realización?", preguntó Arias. "No, no. Hay cambios y modificaciones: la puesta en escena es diferente y hay alguna sorpresa", contestó Mora, quien únicamente añadió el hecho de que "Chanel sigue corriendo en la cinta con los tacones", en referencia a la forma que la representante española tiene de ejercitarse para cantar y bailar a la vez sin fallar en ninguna de las dos diciplinas.

"Chanel y su equipo están dando lo mejor de sí"

Mora también tuvo ocasión de hablar sobre el Benidorm Fest 2023: "me gustaría que tuviésemos muchísimos más candidatos y más galas". Todo ello, sobre todo por el hecho de que la preselección española "ha generado mucho interés en todo el mundo". "En las PreParty fuera de España, me han hecho muchas preguntas sobre el Benidorm Fest y esto hace que nos sintamos orgullosos del trabajo que hemos hecho y, además, es una inyección de motivación para mejorar para el próximo año y ser más ambiciosos", confesaba Mora.

Asimismo, sobre el ascenso de Terrero en las apuestas, la profesional lo achacó al hecho de que "hemos trabajado para conseguirlo". "Estamos contentos, porque hemos cumplido otro de los objetivos que nos habíamos marcado", declaró Mora quien aseguró que dicho progresivo ascenso "refleja el resultado de lo que se ha trabajado. Ha ido creciendo por el esfuerzo que se ha hecho". "Chanel y su equipo no han parado de ensayar, de perfeccionar, de perfilar cosas... están dando lo mejor de sí mismos", alabó la invitada.