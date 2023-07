Por Redacción |

Que Mediaset se encuentra sumida en una grave crisis de audiencias y contenidos no es noticia nueva. Desde enero de 2023, la nueva directiva del grupo de comunicación está buscando el modo de darle un nuevo rumbo a la compañía para así revertir esta caída. Por el camino, han puesto fin a programas emblemáticos para cambiar su estrategia y han cesado a directivos que llevaban muchos años al frente.

Lara Álvarez, presentadora de 'Me resbala'

, quien ejerció como director de Producción de Programas hasta el pasado febrero. Cinco meses después, no se ha cortado en dar su opinión sobre. El 19 de julio, el exdirectivo compartió una publicación en su cuenta de Facebook en la que atizaba a los que durante más de una década fueron sus compañeros de viaje.

"Anoche su oferta de prime time no llegó al 9% de share y estuvo por debajo de los 900.000 espectadores. No es que me alegre, pero la verdad es que 'me resbala'", soltaba en clara alusión al programa que presenta Lara Álvarez y que, en el día indicado, se conformó con un 8,7%. "No veo ni talento ni manera de reconquistar el liderazgo que tuvo durante años. Con su pan se lo coman".

Un ERE en el firmamento

La dura crítica de Toscano Prieto no se quedó ahí, sino que se aventuró a lanzar una conjetura sobre cuál podría ser la razón de lo que, a sus palabras, es un error tras otro de Mediaset España. "Les va a costar enmendar tanto error. O quizás no sea un error. Quizás es una estrategia para entrar en pérdidas y justificar un ERE. Ahí lo dejo", soltaba como guinda final a su publicación.