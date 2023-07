Ana Rivas ('Me resbala'): "Todo lo que hacemos en Shine podría encajar muy bien ahora mismo en Mediaset"

Por Almudena M. Lizana |

En la rueda de prensa de presentación de 'Me resbala', tuvimos la oportunidad de hablar con Ana Rivas, productora ejecutiva de Shine Iberia encargada de formatos como el presentado por Lara Álvarez en Telecinco o 'Cover Night' en La 1. La directiva nos cuenta cómo surgió la idea de traer 'Me resbala' a Telecinco y nos desvela qué tienen en cuenta para el casting de un programa como este.

Lara Álvarez en 'Me resbala'

Maravillosas, porque mi casa es mi casa. Empecé ahí con 19 años, en 'La quinta marcha', no sabes lo que es porque no habías ni nacido. Imagínate pasear por esos pasillos que me huelen a algo familiar. Además, por nuestro ADN, por el ADN que tiene Shine, el giro que le está dando Mediaset a la cadena, creemos que encajamos perfectamente. Nos gusta hacer televisión familiar, tenemos formatos muy de ese estilo. El equipo que tenemos conformado dentro de la productora también es especialista en hacer programas que tengan mucho contenido de humor, mucha emoción. Que además ahora en Mediaset esté Eduardo Escorial, que ha estado antes en Shine con nosotros, que esté Jaime Guerra que conocemos de toda la vida de Zeppelin. Son gente con la que hablamos el mismo idioma y ha sido maravilloso. Son gente con la que nos entendemos. Ha sido volver a casa.

¿Qué otro tipo de formatos de Shine tendrían cabida en Telecinco?

Estamos hablando de otros formatos con ellos, que no te puedo anticipar porque no se han hecho públicos, pero es verdad que yo creo que todo lo que hacemos en Shine podría encajar muy bien ahora mismo en Mediaset. Esto es el comienzo de una larga amistad, que diría la película.

Hay gente que son un poco 360º y es lo que se necesita en este programa

Este casting de 'Me resbala' es muy interesante, ¿qué cosas teníais en cuenta para coger a los humoristas?

Es muy importante que tengan distintas habilidades y algunos ya los conocíamos, como a Flo. Hay gente que son un poco 360º y es lo que se necesita en este programa. Algunos ya sabíamos que eran así, no íbamos a descubrir a Florentino Fernández, ni Anabel Alonso, pero sí que es verdad que aquí no se escudan detrás de un personaje. Estamos acostumbrados a verlos en una serie de televisión, en una película, donde interpretan a un personaje. Pero en 'Me resbala' son ellos realmente, es su cómico público el que están haciendo en este programa. Les sale la competitividad que tienen, los talentos ocultos y aquí tienen la posibilidad de sacar al que canta, imita, baila, improvisa texto, es rápido para adivinar palabras, es fuerte para los juegos físicos. Hemos intentado buscar dentro de los nuevos, en convivencia con Mediaset, los que nos parecían que tenían esas herramientas y aquí las podíamos ver. Os vais a encontrar con un Raúl Gómez García que nunca habéis visto y los niños van a descubrir a Paz Padilla, nunca la hemos visto hacer tanto humor físico.

'Me resbala'

Otra de las elecciones más importantes es Lara Álvarez, ¿teníais muy claro que queríais a Lara?

Fue cosa de la cadena, nada más empezar a hablar de 'Me resbala' nos dijeron que les gustaría darle la oportunidad a Lara, para verla en otro registro. Es una tía con una cabeza estupenda, con mucho sentido del humor, súpercurranta, tiene muy buena fama y todo el mundo te habla muy bien. El primer día que nos reunimos con ella en la productora, nos pusimos con ella a hacer juegos y nos dimos cuenta de que lo jugaba todo, no tenía ningún tipo de pudor. Digo alguna vez que es la típica guapa que no molesta, que te cae bien. Vimos que Lara Álvarez era una joya, era nuestra Jennifer Aniston, no teníamos una chica con todos estos atributos. Y lo hablé con Eduardo Escorial, le mandé un vídeo de Lara jugando al vocabulabios y le pareció maravilloso.

Nuestra idea era traernos el decorado portugués, pero no lo hemos podido traer, porque lo han renovado sin parar

'Me resbala' es un programa planteado para el prime time, pero ¿tú lo verías como un formato diario?

En Portugal lo han hecho como programa diario y semanal al mismo tiempo y fíjate, nuestra idea era traernos el decorado portugués, pero no lo hemos podido traer, lo hemos tenido que construir de cero porque lo han renovado el programa sin parar. Pero los portugueses son muy atrevidos, ellos van en directo, tienen otro ritmo. El ritmo portugués es más británico, son más lentos, más pausados. ¿Hacerlo diario? Sí, se podría hacer perfectamente, bien planificado con cierto tiempo porque los cómicos no saben lo que van a hacer, pero lleva muchísimo tiempo de guion y de preparación.

Respecto al plató, ¿qué novedades tiene?

Hemos cambiado toda la gráfica del programa, hemos cambiado el color base que antes era blanco y ahora es negro. Hemos cambiado los sofás, que antes eran blancos y ahora son azules, y por lo demás hemos mantenido la línea. Le hemos dado un restyling lujoso.

Ana Rivas y Macarena Rey

¿Y no estudiasteis la posibilidad de grabarlo en los hubs de Shine?

Nosotros 'Me resbala' lo hemos grabado dos temporadas en Lisboa, porque al final los costes de decorados y demás son más baratos. (Empieza a sonar la canción de 'Me resbala') La cantan todos, cada uno un trocito, una frase. La música está basada en un tema de Bad Gyal y la letra la escribí yo. Hemos modernizado también la canción y hay que adaptarse a los nuevos jóvenes, que es el tipo de música que escuchan.

Lo maravilloso de Mediaset siempre es su capacidad de promoción

¿Crees que los directivos de Mediaset van a apostar por 'Me resbala'?

Creo que sí porque al final cuando tú quieres hacer un cambio, necesitas tiempo. Necesitas ensayo, error, ensayo, error. Ellos están en ese momento, en el que tienen que estrenar muchísimas cosas nuevas, dar su tiempo y su paciencia para ver cómo funciona, a veces cambiarlo de día, porque quizás algo programado en un día no funciona, es algo que históricamente ha ocurrido. Sí, están en ese momento para que las cosas por las que apuestan les funcionen. Lo maravilloso de Mediaset siempre es su capacidad de promoción y en ese sentido es admirable lo que hacen y se lo agradecemos un montón.