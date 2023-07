Por Fernando S. Palenzuela |

Desligada de Mediaset España desde finales de 2022, cuando llegó a su fin '¿Quién es mi padre?', en estos meses Carlota Corredera no ha tenido problema en abrirse y contar la razón por la que pasó de ser uno de los rostros más llamativos del grupo de comunicación a desaparecer por completo de las pantallas. La gallega no se calla y no duda en atizar a los que antes fueron sus compañeros de viaje.

Carlota Corredera en 'Sálvame'

"Yo sé lo que pasó y por qué no estoy ahí, pero es hay que preguntárselo a Mediaset.", resalta la presentadora en una entrevista a El País. Su más que notoria defensa del feminismo no sería del agrado para la nueva directiva de la cadena, que

"Pasé de ser una persona anónima a otra muy conocida. A que se convirtiera en titular lo que dices, lo que haces, lo que engordas. He aprendido a digerirlo gracias a la terapia y a mi entorno, pero no me puedo arrepentir de algo que he elegido voluntariamente, de haber podido hablar en horario de máxima audiencia de la violencia de género y de feminismo", asegura la que fuera presentadora de 'Sálvame'. "Aunque me ha costado mi puesto en Mediaset y en la tele".

La que también fuera directora del espacio de La Fábrica de la Tele ha mencionado en ocasiones que la perspectiva de género le ayudó a ver el mundo de otra manera y que gracias a ello 'Sálvame' comenzó a hacer pedagogía. "El entretenimiento tiene la misma responsabilidad social que los informativos. Los mensajes que lanzamos sobre los cuerpos, sobre las relaciones, los enfoques en las entrevistas...", señala. En relación a esto, asegura que gestionaron mal los contenidos de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en el programa vespertino. "Teníamos una información importantísima que transmitir, y se trató como un tema del corazón cuando no lo era. Debimos dejar hablar solo a los expertos y a las expertas, porque en algo así no puede haber bandos. Los derechos humanos no se cuestionan".

La razón de la bajada de audiencia de Telecinco

Carlota Corredera tiene su propia opinión acerca de cuál es la causa de la bajada de audiencias de 'Sálvame'. La presentadora asegura que no se debió a los contenidos sobre Rocío Carrasco, sino a un cambio significativo en las parrillas de Telecinco. "Lo que de verdad hizo bajar las audiencias de Telecinco fue dejar de emitir 'Pasapalabra'", asegura.