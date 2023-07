Víctor Sandoval explota contra Mediaset por quitar el mural de Mila Ximénez: "Me parece fatAR, feísimo"

Por Redacción |

Antes de poner rumbo a Miami en su nueva aventura para Netflix, los colaboradores de 'Sálvame' han podido hablar con la prensa en el aeropuerto de Madrid. "A revivir la aventura, yo ya la he vivido. Estoy expectante, se van a sorprender allí", decía Víctor Sandoval a Europa Press, sobre si tenía ganas de viajar con la plataforma y sus compañeros a América.

Mural de Mila Ximénez

"No tengo ninguna gana de volver a Miami.. Me apetece la aventura con mis compañeros, a la gente le va a encantar", decía Sandoval, muy seguro de que el formato de La Fábrica de la Tele en Netflix va a funcionar. "No vamos a echar de menos a nadie porque esto va a ser otro programa", señalaba el colaborador, en referencia a si echaba de menos a Jorge Javier Vázquez

"Mila nos hubiera gustado que estuviese con nosotros siempre, no es cuestión de este viaje o no. Mila es Mila. Me parece feísimo que hayan quitado el mural de Mila en el plató de 'AR', me parece fatAR", soltaba Sandoval, mandando un zasca a los nuevos inquilinos del estudio 1 de Mediaset España.

Muy indignado

"Pensábamos que ese mural lo respetarían porque ese plató es el plató Mila Ximénez, pero veo que no se ha respetado por lo que vi. Me arrepiento de no haberlo traído. A los que hemos traspasado el plató, me imagino que estarán recibiendo la buena energía y el buen rollito que estará mandándole Mila por quitar su nombre al plató", zanjaba Víctor Sandoval. No obstante, desde Algo pasa TV han resaltado que dicho cuadro todavía permanece en las instalaciones de Mediaset en el mismo lugar donde estaba al acabar 'Sálvame'.