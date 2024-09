Primeras palabras de la expareja de Juanma de 'La casa de tu vida' tras su fallecimiento

Por Alejandro Burrueco Marín |

La muerte de Juanma García, primer ganador de 'La casa de tu vida', conmocionó a todos los espectadores que recordaban el reality show de Telecinco y llenó las redes sociales de mensajes de cariño. De hecho, muchos lo recordaban por ser un referente LGTBQ+, ya que corría el año 2004 cuando García apareció en el programa junto a su pareja David Cereceda en la televisión lineal. No obstante, su historia de amor terminó poco después del formato de Endemol, lo que no ha impedido que transmita unas palabras a su exnovio en 'Socialité'.

David Cereceda

. La verdad que no teníamos relación", ha expresado David Cereceda en el espacio de Telecinco. También ha revelado los motivos por los que rompió su relación con Juanma García: ". Él insistió en la operación, por parte de su familia lógicamente le animaron".

"Sí que es verdad, y te lo digo, que desde su operación de reducción de estómago él no quedó bien. A raíz de esa operación, él no reaccionó bien... Yo que sé, no sé", ha hablado Cereceda sobre lo que le afectó la operación a su expareja más allá del físico. "En aquella época éramos personas de calle, nunca habíamos pisado la televisión y el concurso era una ilusión para nosotros. No es como ahora. Nosotros realmente éramos dos personas de calle", ha recordado en el formato de Mediaset España y Fénix Media lo que supuso para ellos ganar la casa.

Esta tal @Mimi_XXL no me conoce de nada y por lo que se ve la historia tampoco, pero se permite el lujo de hablar sin saber y acusarme a la ligera diciendo mentiras hacia mi persona.

Hay que ser SIN VERGÜENZA.

Y tu te defines como influenciadora en redes? Espero que rectifique pic.twitter.com/3UapRjsurh — DAVID CERECEDA ? (@davidamistad) September 14, 2024

David Cereceda desmiente haber forzado la operación de su expareja

En las redes sociales, Cereceda se ha tenido que enfrentar a la influencer Mimi XXL al darse por aludido en una de sus publicaciones. "Su pareja lo coaccionó hasta que se sometió a una operación de reducción de estómago para perder peso, lo cual le trajo un sinfín de problemas de salud", escribía Mimi en X. Cereceda no ha tardado en responder para desmentirlo: "Esta tal Mimi XXL no me conoce de nada y por lo que se ve la historia tampoco, pero se permite el lujo de hablar sin saber y acusarme a la ligera diciendo mentiras hacia mi persona".

Por su parte, la influencer se ha lavado las manos citando los datos que estaba transmitiendo: "Insisto, no te nombro, de hecho no nombro a nadie, y me limito a repetir lo que él dijo en televisión y en entrevistas en prensa". Sin embargo, Cereceda ha decidido tomar acciones legales por su publicación, en la que Mimi insiste que no se le nombra: "Que sepas que te voy a denunciar por tal graves acusaciones hacia mí. Me lo vas a demostrar".