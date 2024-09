Muere Juanma García, ganador de 'La casa de tu vida', a los 44 años

Por Fernando S. Palenzuela |

Juanma García, concursante y ganador de 'La casa de tu vida' en su primera edición, ha fallecido este jueves 12 de septiembre a los 44 años, informa El Portal de Cádiz. El gaditano ganó el premio del reality show en 2004, una casa valorada en 800.000 euros, junto a su pareja por aquel entonces, David Cereceda. García se mantenía alejado de los focos y tan solo en 2016 regresó para mostrar su cambio físico tras someterse a una reducción de estómago.

Final de 'La casa de tu vida'

Crisis de salud y romántica

La pareja formada por Juanma y David fue pionera en la representación LGTBIQ+ en televisión y consiguieron ganarse el cariño del públicodel reality presentado por Jordi González . La popularidad de ambos no fue suficiente para contrarrestar el problema que finalmente supuso esa casa, y es que

Los problemas que la pareja vivió acabaron por hacer mella en su relación hasta el punto de separarse de forma traumática. Es más, David llegó a meter una pareja en la casa de Chiclana de la Frontera en la que convivían y Juanma acabó abandonando la vivienda pese a seguir pagando parte de los gastos.

Juanma García no solo tuvo que hacer frente a trabas económicas, sino también de salud, y es que llegó a pesar 150 kilos. Por eso mismo, se sometió a una operación de reducción de estómago con la que bajó más de 60 kilos. Pese a la alegría que tendría que suponer esto, el gaditano estuvo al borde de la muerte. Su estómago se pegó a la malla que le habían colocado y le creó un boquete que le provocó una grave infección, relató en ¡Qué me dices! para contar su duro proceso. Pese a que los médicos pensaron que no iba a superar el postoperatorio, Juanma finalmente salió adelante. La causa de la muerte no ha sido revelada, por lo que se desconoce si tiene que ver con algún problema estomacal.