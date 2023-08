Por Redacción |

Al escuchar la opinión de una persona sobre el beso que le dio Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso nada más proclamarse campeonas del mundo, ya puede ver de qué bando está en esta polémica. Desde la COPE hicieron comentarios muy fuera de lugar, como el de Manolo Lama, pero este no fue el único y ahora Juanma Castaño ha querido explicar el motivo de sus comentarios tras el partido. "Me toca dar explicaciones y no tengo problema en pedir disculpas. No voy a justificarlo, sino a explicarlo", ha dicho en directo desde su programa de radio.

"El equivocado soy yo"

El locutor introduce que aunque le "llamó la atención" no consideró que eso fuera "muy grave". "Con el paso de las horas hay cosas en las que debería haber caído. Era una exaltación absoluta de alegría. Circunstancias muy especiales teniendo en cuenta lo que había vivido la Selección en los últimos tiempos". Es importante tener en cuenta la relación que hay entre estas dos personas. "No sabía si ellos tenían buena relación o había pasado entre ellos a la hora negociar para volver a la Selección y si era algo que se fructificaba con un 'pico' . Por la noche no puse en valor la diferencia de rango entre Rubiales y Jenni Hermoso (....)", reflexiona ahora Castaño, quien "no había caído en esa diferencia de poder".

Al no caer en esto, no entendía la gente que estaba denunciando lo sucedido antes de intentar comprenderlo: "Lo que terminó de rematar todo esto es cuando vi en muchos comentarios que hablaban de acoso o violencia sexual. Términos que quedaban muy grandes. No entendía cómo gente muy importante de este país y personas más importantes e inteligentes que yo podían utilizar esos términos. Por eso reaccioné diciendo: ¿Estábamos locos? Pasan las horas y son muchas las personas que decían eso".

"El abuso o el acoso no es lo que diga yo y si la ley dice que forma parte de un acoso o un abuso pues hay que aceptarlo. No sabía que eso podría considerarse como abuso o acoso por la situación y el contexto que era. Me sonaba todo muy grande", reflexiona Castaño, para rematar de la siguiente manera: "Hoy me sigue sonando grande pero no es lo que yo piense, es lo que es y aceptar que el equivocado soy yo".

Dice que ahora ve las cosas de otra forma

"A partir del día de ayer veo las cosas de otra forma, después de que compañeros hayan debatido que ese gesto fue más que un error sin importancia", comenta ahora queriendo evidenciar después que él no es así: "Lo único que hice fue eso. Yo no he besado a nadie contra su voluntad nunca, faltaría más, y nunca lo haré. Así que vamos a ser prudentes a la hora de señalar, porque es muy duro escuchar algunas cosas".

Ataca a Irene Montero por atacar a Rubiales

Eso sí, después de todo, intenta restar fuerza a aquellos comentarios que han sido más críticos con Rubiales: Me parece muy duro que Irene Montero diga que 'si Rubiales hace eso a plena luz de los focos en el estadio qué no hará cuando está en privado'. Sembrar la duda de una persona, llamarle prácticamente acosador sexual, cuando no hay ni pruebas por un gesto que sí que es verdad que sobró".