Las redes rescatan el beso de Anabel Alonso a Jordi Cruz tras el de Rubiales a Hermoso. ¿Son casos comparables?

El beso de Rubiales a Jennifer Hermoso nada más convertirse en ganadoras del Mundial fue muy desagradable. Hay quienes lo justifican de producto de la euforia, pero no nos engañemos, fue un acto no consentido, que se ejerció desde un abuso de la autoridad y una situación de privilegio, cosificó a esta mujer disponiendo de su cuerpo, pues no solo le dio el beso sino que también le dio luego un cachete. Para muchos y muchas, todas estas palabras les resultarán exageradas, pero no nos engañemos, es una agresión sexual que no se puede justificar.

Anabel Alonso, en 'MasterChef'

Todo esto ha ensombrecido la victoria de las campeonas, pues deberíamos estar hablando solo de ello y no de esto que ocurrió después con el presidente de la Federación. Una pena, pero no se puede pasar por alto ni invisibilizar., entre los que también se han pronunciado rostros conocidos como Anabel Alonso

"Jamás Rubiales hubiera (ni ha) besado así al capitán de ninguna selección masculina de fútbol. Lo hace porque es una mujer. ¡¡¡INTOLERABLE!!!!", apunta con toda la razón del mundo la actriz. Sin embargo, como hasta ella misma podría esperar, ha salido bastante escaldada, pues muchos han aprovechado para recordar el momento en el que en 'MasterChef' ella fue a darle un beso a Jordi Cruz.

La comparación

Tras una valoración positiva, ella fue directa al juez a besarlo, quien mostraba su rechazo y que, cuando acabó el beso, dijo: "Déjame respirar, mujer". Ya en su día fue muy comentado, sobre todo con qué habría ocurrido si lo hubiera hecho un hombre a una mujer, por lo que ahora muchos que tenían ganas no han desaprovechado la oportunidad de recordar el vídeo.

Cuando eres mujer, LGTBI y de izquierdas, puedes meter un pico sin permiso hasta la naúsea, y ser contratada por el PP aunque estés todo el día insultándolo a él y a VOX. pic.twitter.com/fel2AfA9wg — NORMA VEGA (@ElsadelCastill3) August 20, 2023

"Por si las dudas. Yo veo violación del espacio ficticio, ¿no?", comenta uno en el vídeo. Otro directamente escribe: "Aquí te estaba yo esperando, Anabel. ¿Qué te parece hacer esto con Jordi?", mientras que uno más hace este repaso: "28 de mayo de 2019: Anabel Alonso, icono del progresismo, besa sin su consentimiento a Jordi Cruz pese a que 'él no le dejaba'. No tuvo repercusión ni tuvo que salir a dar explicaciones, y mucho menos se habló de acoso sexual. ¿Igualdad para lo que interesa?".

El debate está servido.... ¿Es el mismo caso? ¿Hay el mismo abuso de poder en ambas situaciones? ¿Reina igual el heteropatriarcado? ¿Hay el mismo grado de (ausencia) de consentimiento? ¿Llamó Alonso "gilipollas", "idiotas", "tontos del culo" y "pringados" a los que criticaron el beso? ¿Es el contexto y de nuevo el consentimiento clave? Porque recordemos que ni era el primer beso que se daban en 'MasterChef' y que es un acto que se repite muchas ocasiones en el programa... no surgió de la nada.