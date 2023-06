Pablo Motos va a saco con Pedro Sánchez: "¿Ha pensado que quizás el problema sea usted?"

Por Redacción |

Pedro Sánchez sigue visitando formatos de televisión en su precampaña de cara a las elecciones generales y este martes 27 de junio ha hecho parada en Atresmedia. El actual Presidente del Gobierno ha visitado 'El hormiguero', donde ha respondido a algunos de los asuntos más polémicos de su legislatura y a algunas de las críticas que ha recibido en las últimas semanas.

'El hormiguero'

La entrevista ha estado marcada por un tenso pulso entre el invitado y Pablo Motos , que no ha dudado en sacar temas puntiagudos para ver cómo se defendía el líder del PSOE:, le cuestionaba el comunicador. "¿Qué es una mentira?, mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. ¿Adolfo Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar el Partido Comunista y luego lo legalizó? ¿Felipe González mintió cuando dijo que no entraríamos en la OTAN y entramos? Eso no es mentir, es rectificar y fue bueno para España".

Aprovechando su replica, Motos le lanzaba una duda contundente: "Usted ha cambiado tanto de posición que los votantes le han castigado. ¿No ha pensado que el problema sea usted?". "Rectificar en un momento actual en el que hemos sufrido todo tipo de calamidades el cambio está en el ADN del político porque tenemos que adaptarnos a la realidad. Me han reprochado la solución al conflicto en Cataluña. He rectificado, he tomado decisiones diferentes, pero el resultado es que hoy, por ejemplo, hay una mayor tranquilidad en Cataluña y la primera fuerza allí es constitucionalista", expresaba para justificar su argumento.

El adelanto electoral

Pablo Motos también le ha puesto sobre la mesa otras acusaciones que se han escuchado contra el actual Presidente del Gobierno, como los motivos detrás del adelanto electoral al mes de julio: "¿No cree que esto puede alterar el resultado?", le ha cuestionado Motos. "En absoluto. ¿Cuántas veces habéis criticado a los políticos por no asumir sus resultados electorales? Yo lo hice el 28 de mayo", expresaba el invitado. "Había que clarificar la situación en España, para que haya un mandato claro", se justificaba ante la duda del presentador sobre por qué no retrasarlas a septiembre.