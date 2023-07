Por Laura Franco Betancurt |

Alberto Núñez Feijóo ha sido recientemente entrevistado por Antonio García Ferreras en su programa matinal de laSexta, 'Al rojo vivo', donde ha respondido a las dudas sobre la repentina cancelación de su campaña electoral.

Feijóo en 'Al rojo vivo'

En respuesta a la alusión sobre su cese temporal en campaña, Feijóo respondía así: "". También añadió que consideraba inapropiado continuar con su agenda electoral en ese estado y que incluso llevaba "".

Finalmente, Feijóo y su equipo han considerado más apropiado suspender los actos previstos en Canarias coincidiendo, además, con el debate final de los candidatos a la Presidencia de los principales partidos políticos que se enfrentarán en un cara a cara en TVE y que no contará con la participación del PP tal y como habían anunciado previamente. Sin embargo, el percance no impidió que compareciera el martes en Mallorca, aunque tuvo que inyectarse Urbason para lograrlo.

La intervención de Feijóo en 'Espejo público'

En su paso por 'Espejo público', el candidato a la presidencia del Gobierno se enfrentaba a su polémica más reciente: sus últimas declaraciones sobre las pensiones que poco tenían que ver con los datos reales. La controversia surgió cuando la periodista Silvia Intxaurrondo le rebatió en TVE sobre la veracidad de las palabras del político respecto a las pensiones, sin obtener rectificación por su parte. En el programa de Susanna Griso reconoció su "inexactitud", aunque volvió a desviar la atención atacando a Pedro Sánchez. "No me gusta que se instale la mentira. Hay otro, el candidato del PSOE que no distingue verdad o mentira".