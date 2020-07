Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 con Renault, el equipo con el que ganó dos mundiales

Han pasado cerca de dos años desde que Fernando Alonso abandonase la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Abu Dhabi, en noviembre de 2018. Aquel día colgó el casco de McLaren y emprendió nuevos retos deportivos, dejando siempre la puerta al "gran circo" del motor. Para alegría de sus seguidores, y tras semanas de rumores, el piloto asturiano ha confirmado este miércoles 8 de junio su regreso para la temporada 2021 con Renault, el equipo con el que ganó dos mundiales en 2005 y 2006.

Alonso, que el 29 de julio cumplirá 39 años, volverá al paddock con el joven francés Esteban Ocon (1996) como compañero de escudería. El ovetense sustituirá al australiano Daniel Ricciardo, fichado por McLaren para 2021 y que cubre, a su vez, la flamante salida del español Carlos Sainz a Ferrari.

OFFICIAL NEWS



???? Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team ????

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



???? https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN