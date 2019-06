La secuela física que sufre Fernando Tejero por haber ocultado su homosexualidad en su adolescencia

Hace tan solo 29 años que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales un 17 de mayo de 1990, por lo que no debería ser muy difícil ponerse en el lugar de los que tuvieron que vivir con esa condición durante los años previos. Nacido en 1967, el actor cordobés Fernando Tejero ha contado en su visita al programa 'Cena con mamá' lo que supuso crecer en aquella época.

Fernando Tejero y Cayetana Guillén Cuervo en 'Cena con mamá'

Tejero ha hablado de como pasó toda su infancia y juventud tratando ocultar su homosexualidad, de la que él mismo trataba de "escapar". A pesar de recordar aquellos años "rodeado de amor" y siendo un "niño muy querido", el hecho de tener "mucha pluma" provocó el rechazo del resto de sus compañeros, los cuales le causaron un gran daño a través de insultos o vejaciones.

El interprete de 'La que se avecina' compartió con la presentadora del formato Cayetana Guillén Cuervo el método que utilizaba para disimular la pluma: forzar la voz "para demostrar que era un hombre". Un esfuerzo que terminó por causarle una secuela física permanente, la característica ronquera que inunda su voz con la que le conoce toda España hoy en día.

Nunca se olvida

Además, confesó haber tenido varias "novias tapadera" para que las sospechas sobre su sexualidad fueran acalladas. También explicó lo que supuso crecer en una ciudad como Córdoba siendo homosexual: "Como estar en una cárcel. Una tormenta interior que te la comes tú solo, porque no se lo dije a nadie. Hasta que me fui a Madrid no tuve cojones de decirle a nadie: "me pasa esto"", un miedo que admitió "todavía existe parte".