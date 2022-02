Televisión Española (TVE) ha dicho adiós a una de sus ficciones vespertinas. La llegada de 'Dos vidas' se erigía como un soplo de aire fresco, introduciendo un elemento diferenciador: la serie se desarrollaba en dos periodos temporales diferentes. Sin embargo, los tibios resultados de audiencia no fueron suficientes como para que fuese renovada, provocando que los personajes tuviesen que vivir un final digno de altura para dejar satisfechos a todos sus seguidores. ¿Qué ha ocurrido con la boda de Carmen? ¿Ha conseguido Cloe cerrar todas sus heridas? ¿Y qué ha ocurrido con la boda de Julia?

Capítulo final de 'Dos vidas'

En primer lugar, es necesario que nos movamos hasta África para conocer cómo ha terminado Kiros. Su historia de amor parecía poder sobreponerse a todo, de hecho, consiguió que le entregasen un pasaje de la Compañía Travesía Ibérica para que la huída pudiese hacerse una realidad. Precisamente, tras darse a conocer su idilio con Carmen, esta quedó recluida para que no pudiese cumplir su sueño, aunque contaba con una bala en la recámara (nunca mejor dicho).

Por accidente, Carmen terminó disparando a Víctor terminando con la vida del que fuera su prometido. En plena calle, nadie fue capaz de revelar lo que realmente había sucedido ante las exigencias de Patricia. La preocupación de Francisco iba in crescendo y más teniendo en cuenta el intento de asesinato de Kirós en la misma plaza. No obstante, parece que la salvación fue el camino que encontró, subiéndose en un barco para alejarse definitivamente del problema.

Escena de 'Dos vidas'

Paralelamente y volviendo al presente, las cosas tampoco estaban siendo nada fáciles. La boda a la que Cloe y Dani acuden comenzó con una muestra sincera de arrepentimiento, eso sí, no sin cierta incomprensión de por medio. Así, la reconciliación entre dos amigos tuvo lugar: "Aunque tú no te dieras cuenta, me has ayudado mucho a ser yo mismo", aseguró. Ambos dos se disculparon y aceptaron haber tomado decisiones equivocadas, para después terminar fundidos en un abrazo.

Por otro lado, la tensión y los nervios de Leo ante su enlace eran palpables al otro lado de la pequeña pantalla. Julia tardaba y tardaba en acercarse al altar ante la desesperación de su suegra. Al grito de "viva la novia" apareció flamante del brazo de Tirso, pero la bomba explotó: "No quiero", aseguró el ante las risas de algunos invitados. No todos los finales pueden ser felices, aunque sí sentidos. Este ha sido un ejemplo perfecto porque el amor verdadero triunfa en el último momento.

"Tienes la sonrisa de tu abuela"

Tirso se presentó por sorpresa en casa de Julia, confesándole todo lo que sentía por ella. Con lágrimas en los ojos, ambos dos terminaron fundiéndose en un beso que únicamente paraba para dedicarse sonrisas. La traca final llegó con la unión de ambas épocas, con Carmen apareciendo ante la mirada de Julia: "Tienes la sonrisa de tu abuela", confirmó él. Así, la ficción de Bambú producciones se despidió para siempre.