Televisión Española cancela 'Dos vidas' por su discreto rendimiento en audiencias

Televisión Española (TVE) quiso dar una vuelta de tuerca al tramo de su franja de tarde que se dedica a ficciones, con la llegada de 'Dos vidas' a principios de 2021. El tiempo ha ido pasando y los resultados de audiencia no han sido los esperados en la cadena pública, motivo por el cual se ha decidido cancelar la serie. Sin embargo, los espectadores no se quedarán si saber cómo terminan la historias de sus protagonistas.

Gloria Camila Ortega (Cloe) y Laura Ledesma (Julia), en 'Dos vidas'

Las tramas de 'Dos vidas' parecen no haber enganchado del todo a la audiencia, lo que ha provocado que TVE no renueve por una nueva tanda de episodios, como informa El confidencial digital y ha podido confirmar FormulaTV. No obstante, la serie continuará en emisión hasta mediados de febrero de 2022, concluyendo con su final definitivo en la franja de tarde. Lo cierto es que la ficción de Bambú producciones estuvo en boca de muchos cuando se anunció el debut de Gloria Camila como actriz, aunque no ha sido suficiente.

Por otro lado, cabe destacar que 'Dos vidas' protagoniza cada día complicados enfrentamientos, compitiendo cara a cara con la veterana 'Amar es para siempre' y el incombustible 'Sálvame': la serie solo ha conseguido superar la barrera psicológica del millón de espectadores en tres ocasiones, hasta el momento de publicación de esta noticia. La media se sitúa en cifras próximas al 6,5% de cuota de pantalla.

¿Cuál es el argumento principal?

La producción de TVE y Bambú quiso dar un giro radical a la ficción predecesora que ocupaba la franja, contando la historia de dos mujeres, pero en periodos temporales muy diferentes. Las vidas de Julia (Laura Ledesma) y Laura (Amparo Piñero) se asoman cada día a las pantallas de La 1, para mostrar las diferencias vitales entre épocas: mientras la primera se ubica en el plano actual, la segunda se despierta cada día en la España de mediados del siglo XX, con viajes a Guinea Ecuatorial incluidos.