Juanlu González ('Valeria') ficha por 'Dos vidas'

'Dos vidas', la serie de La 1, comienza a incorporar nuevos rostros de cara a próximos capítulos y tramas. El reparto original está encabezado por nombres como Laura Ledesma, Amparo Piñero, Cristina de Inza, Iván Mendes, Kenai White, Sebastián Haro, Aída de la Cruz, Miguel Brocca, Oliver Ruano, Gloria Camila, Chema Adeva o Iago García. Ahora, Juanlu González se unirá a esta producción.

'Dos vidas' ficha a Juanlu González

El actor es conocido por interpretar a Borja en la serie de Netflix 'Valeria' y por formar parte de 'La otra mirada' como Ramón. En 'Dos vidas', González encarnará a Leo. Como apunta Cultura en serie, este joven conocerá a Julia (Laura Ledesma) en un retiro de meditación al que la han mandado su madre y Elena (Aída de la Cruz), después de que sufriera un desmayo por estrés. Leo será otro de los pacientes de este lugar.

Juanlu González hace su debut como Leo esta misma semana, por lo que no habrá que esperar para ver su irrupción. Su presencia llegará cuando Julia no esté pasando su mejor momento en este retiro espiritual, donde sus meditaciones se ven interrumpidas por sus problemas personales y en el taller y por el personaje de Diana (Cristina de Inza), que no la está dejando descansar.

La historia de 'Dos vidas'

'Dos vidas' cuenta de forma paralela la historia de Julia y Carmen (Amparo Piñero), nieta y abuela. Julia descubre la identidad de su verdadero padre y se desplaza al pueblo donde vivió, encontrando los cuadernos de su abuela, escritos hace 70 años. De esta forma, descubre la vida de su abuela en la Guinea Española y su historia de amor prohibido con Kiros.