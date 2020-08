La recta final de 'Sobrenatural' se estrena el 8 de octubre en The CW

La televisión estadounidense empieza a ver la luz al final del túnel del coronavirus. Tras detener el rodaje de su temporada final en marzo para prevenir posibles contagios entre su equipo, 'Sobrenatural' finalmente ha podido retomar la producción de sus dos episodios finales, que fueron los que quedaron en el limbo durante el confinamiento. Y con las cámaras rodando de nuevo, The CW se ha aventurado a anunciar una fecha de estreno.

Jensen Ackles y Jared Padalecki en 'Sobrenatural'

El primero de los siete episodios de 'Sobrenatural' que quedan por emitirse llegará a la cadena estadounidense el jueves 8 de octubre, como señala Deadline. Si no sucede nada que vuelva a detener los rodajes, el plan de The CW es mantener el ritmo de emisión semanal, por lo que el último episodio de la decimoquinta temporada, y por tanto de la serie, se emitiría el 19 de noviembre, precedido por especial dedicado a la longeva ficción.

Este es el plato fuerte de la programación otoñal de The CW, que ha confirmado su batería completa de estrenos: el 18 de septiembre regresará 'Masters of Illusion' y debutará 'World's Funniest Animals', el 4 de octubre se estrenará la segunda temporada de 'Pandora', el 6 de octubre llegará 'Swamp Thing (La cosa del pantano)' tras su lanzamiento original en DC Universe, el 8 de octubre será el turno de la tercera temporada de 'The Outpost' y el 13 de octubre cerrará la tanda de estrenos la segunda entrega de 'Tell Me A Story'.

Contratos cerrados

Los protagonistas de 'Sobrenatural', Jared Padalecki y Jensen Ackles, no han tenido problemas para asegurarse nuevos proyectos tras pasarse una década y media interpretando a los mismos personajes. El primero protagonizará y producirá el reboot de 'Walker, Texas Ranger' que podrá verse también en The CW, mientras que el segundo ha sido confirmado recientemente como el gran fichaje de la tercera temporada de 'The Boys', en la que dará vida a Soldier Boy.