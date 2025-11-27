El final de Sonia y Selena: Sonia Madoc rompe por burofax y la agencia de representación responde

Por Redacción |

La crisis de Sonia y Selena escribe un nuevo capítulo que profundiza aún más el distanciamiento entre las dos partes. Desde que Sonia Madoc decidiera retomar su carrera en solitario con el lanzamiento de 'Diva neón', no han dejado de circular rumores sobre la ruptura del dúo, acompañados de declaraciones ambiguas sobre si se trataría de un desenlace definitivo o no. Ahora, un burofax y un comunicado oficial marcan un punto de inflexión en esta historia y avivan la polémica.

Sonia y Selena participaron en el Benidorm Fest 2025 con 'Reinas'

El equipo legal de Sonia Madoc ha enviado un burofax a la agencia de representación Locament Talent para poner fin a la relación laboral, lo que supondría el fin de Sonia y Selena. Tras recibir esta notificación, la compañía ha emitido un comunicado que incluye a Selena Leo, y en el que se culpa directamente a Madoc de la ruptura.

Comunicado de Locamente

"Lamentamos comunicar que el dúo musical Sonia y Selena ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc, a través de una notificación fechada el 27 de noviembre de 2025, debido a varias divergencias. Agradecemos a todas las personas y al público que las han acompañado en esta nueva etapa", comienza el escrito de Locament Talent. "Pedimos disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas. Iremos resolviendo cada caso de manera individual", añaden.

Sonia y Selena durante la presentación del Benidorm Fest 2025

La intrahistoria de la ruptura

"Tras estudiar la situación,", dejando claro que ofrecerán su versión de los hechos en los próximos días. "Hoy es un día triste para el pop nacional y para las personas que formábamos parte de este proyecto. Sin embargo, no tenemos duda de que la música y el legado de Sonia y Selena siempre seguirán vivos. Gracias por haber bailado juntos toda la noche", concluye el comunicado.

Tras la publicación de este comunicado, FormulaTV se ha puesto en contacto con Sonia Madoc, quien fue entrevistada en nuestro plató este miércoles. La cantante ha denunciado que el texto "no ha sido consensuado", tal y como ocurrió con La Oreja de Van Gogh, y asegura que ha habido un "incumplimiento de contrato". "Lo coherente habría sido consensuar este comunicado conmigo o con mi abogada, pero han vuelto a vulnerar mi imagen pública. Me parece muy mal, porque no he dado ni autorización ni permiso", ha declarado a este portal. Todo parece indicar que este es el final de una era en la que vibramos con 'Yo quiero bailar', 'Deja que mueva' y 'Reinas'.