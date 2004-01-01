Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"

Publicado: Jueves 27 Noviembre 2025 12:59 (hace 2 horas)|
Programa relacionado
Benidorm Fest
2022 - Act
España
Titulares de Sonia Madoc
- "'Diva neón' es un proyecto que tenía paralizado antes del reencuentro de Sonia y Selena"
- "Quería intentar ir al Benidorm Fest en solitario con 'Diva neón'"
- "Decidí no ser egoísta y suspendí 'Diva neón' para apostar por Sonia y Selena en el Benidorm Fest"
- "Hasta ahora mis canciones eran de baile y diversión, pero ahora quiero un mensaje que transmita"
- "Las divas son como una Virgen María que adoran los feligreses"
- "Mis maricas son lo mejor que he tenido y soy lo que soy gracias a ellos"
- "Sin mis maricas habría caído en el olvido"
- "He vuelto a recuperar la ilusión porque me había perdido un poco y tenía que volver a ser yo"
- "El dúo acabó en 2001 muy a mi pesar"
- "Yo comuniqué que tenía mis dudas de continuar y que iba a seguir en solitario"
- "No me voy de ningún lado porque no hay más de recorrido"
- "Me molesta que se me tilde de que miento"
- "Cuando acabé mi trabajo con Sonia y Selena, quería acabar el año con mi carrera"
- "No puedo malvender el caché de un dúo porque me perjudico yo en solitario"
- "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
- "Dejé 'Diva neón' para poner mi alma al dúo porque pensaba que me iba a jubilar con ella"
- "Selena Leo se quedó con todo en los 2000 y yo estaba depresiva en mi casa"
- "En el Benidorm Fest me encontré a mí misma, con mis límites como artista y persona"
- "Pensaba que no podía con el Benidorm Fest, pero ese calor hizo que valiese la pena pasar por lo que hiciera falta"
- "No fue un camino fácil el Benidorm Fest; estaba quemada"
- "No voy a hacer otro dúo porque estoy cansada de compartir"
- "Sonia y Selena iba a ser un trío con un chico"
- "Estaba preparando mi candidatura para el Benidorm Fest 2025, pero fui más generosa porque pensé que era más fácil como Sonia y Selena"
- "Mi sueño sería ir al Benidorm Fest en solitario"