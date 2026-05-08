Por Redacción |

Dispares resultados en la noche del jueves para los especiales centrados en la crisis del hantavirus. Por un lado, Cuatro, con 'Horizonte' con Iker Jiménez en su horario habitual, logra que el programa mantenga el 10,2% de cuota de pantalla de hace una semana y, a diferencia de entonces, escale hasta la segunda posición de la noche, también en espectadores. El espacio se ve beneficiado también por la debilidad de algunas de sus competidoras directas.

Especialmente discreto fue el rendimiento de La 1, que apostó por la película "Justicia Artificial", protagonizada por Verónica Echegui y Alberto Ammann. La cinta se conforma con un 6% y 412.000 espectadores, empeorando notablemente los datos cosechados hace siete días por 'Se nos ha ido de las manos'.

Tampoco funciona en laSexta el especial de última hora programado por Atresmedia sobre esta crisis sanitaria en sustitución de 'Servicio Secreto by Chicote'. La apuesta apenas anota un 3,7% de cuota y 230.000 espectadores, quedando un punto por debajo del registro firmado la semana pasada por el formato del popular cocinero.

En cuanto al liderazgo de la noche, vuelve a quedar en manos de 'Supervivientes', que con una nueva gala de nominaciones y expulsión alcanza un 16,8% de share, mejorando 2,2 puntos en una semana y rozando nuevamente el millón de espectadores.

La tercera plaza es para '¿A qué estás esperando?' en Antena 3, que logra recuperarse respecto a la semana anterior al subir 1,2 puntos y volver a superar los 700.000 seguidores.

En el access prime time apenas hay cambios. 'El hormiguero' mantiene el liderazgo con un 14,4% y cerca de 1,8 millones de espectadores, mejorando notablemente respecto al jueves pasado (+2,8 puntos) y ampliando distancias frente a 'La revuelta', que continúa como segunda opción con un 10,1% y 1,2 millones de seguidores.

Alberto Ammann y Verónica Echegui en "Justicia Artificial"

Prime time

'Órbita Laika' cae dos décimas en La 2

'First Dates' mejora 1,3 puntos en Cuatro

'El intermedio' sube más de medio punto en la noche de laSexta

La 1

La revuelta Cristina Castaño-La plazuela 1.219.000 10,1% El cine que somos Justicia artificial 412.000 6,0%

La 2

Trivial Pursuit484.000 4,3% Cifras y letras768.000 6,2% Órbita Laika372.000 3,1% El cine de la 2 Conspiración en el Cairo 128.000 2,0%

Antena 3

El hormiguero Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique 1.768.000 14,4% ¿A qué estás esperando?734.000 9,1%

Cuatro

First Dates633.000 5,6% Horizonte:avance1.006.000 8,2% Horizonte747.000 10,2%

Telecinco

Supervivientes express1.079.000 8,8% Supervivientes966.000 16,8%

laSexta

La Sexta clave474.000 4,5% El intermedio809.000 6,6% laSexta noticias: Especial Alerta hantavirus: crisis global 230.000 3,7%

Rubén Cortada en '¿A qué estás esperando?' de Antena 3

Late night

"La casa entre los cactus" empeora a la reposición de 'Se nos ha ido de las manos' (-1,1)

'Callejeros' no consigue mantener el empuje de 'Horizonte' en Cuatro (5,2%)

'¿A qué estás esperando?' sube dos décimas en una semana

La 1

El cine que somos 2 La casa entre los cactus 106.000 3,7% La noche en 24h:portada Joan Garcés-Daniel Peral 34.000 2,0%

La 2

Cine Un horizonte muy lejano 49.000 2,0%

Antena 3

¿A qué estás esperando?268.000 5,7% Allí abajo De cuernos, ni aun tintero 102.000 4,3%

Cuatro

Callejeros Gente de récord 148.000 5,2% En el punto de mira Impostores 105.000 6,1%

Telecinco

Gran Madrid show111.000 6,4%

laSexta

Equipo de investigación El secreto de Lucía 55.000 2,7%

Marta y Cloe en una escena de 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

La crisis del hantavirus consigue mejorar los programas de La 1

'Todo es mentira' cae sin embargo siete décimas en Cuatro

'Sueños de libertad' se mantiene como lo mejor de la tarde, con permiso de 'Pasapalabra'

'¡Allá tú!' parece haber encontrado su estabilidad en la tarde de Telecinco

'Malas lenguas' sobresale en La 2 y mejora 1,3 puntos en una semana

La 1

Directo al grano904.000 11,0% Valle Salvaje792.000 10,9% La promesa867.000 12,1% Malas lenguas885.000 11,2% Aquí la Tierra1.147.000 12,6%

La 2

Saber y ganar576.000 6,3% Grandes documentales360.000 4,5% El año salvaje en África Otoño 363.000 4,4% Animales extraordinarios de Australia355.000 4,8% Malas lenguas586.000 8,1% Sukha170.000 2,2% Trivial Pursuit170.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.199.000 13,7% Y ahora Sonsoles727.000 9,9% Pasapalabra1.735.000 19,4%

Cuatro

Todo es mentira578.000 7,1% Lo sabe no lo sabe407.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo688.000 8,6% El diario de Jorge676.000 9,4% ¡Allá tú!896.000 10,3%

laSexta

Zapeando545.000 6,4% Más vale tarde404.000 5,5%

Conexión con Isabel Díaz Ayuso, desde México, en 'El programa de AR'

Mañana

Ayuso (18%) y la crisis del hantavirus disparan a 'El programa de AR' (+0,8)

'La hora de La 1' se mantiene estable en TVE (-0,2)

'Espejo público' también mejora con respecto al jueves pasado (+0,6)

'Aruser@s' sube y anota un excelente 13,5% en laSexta (1,4)

La 1

La hora de La 1348.000 18,3% Entrevista Mónica García 428.000 18,7% Mañaneros 360479.000 15,6% Mañaneros 360946.000 11,9%

La 2

Serranía de Cuenca, latidos de color11.000 0,9% Maravillas salvajes de Madagascar Bosques asombrosos 22.000 1,3% España pueblo a pueblo Cantavieja-Ricote-Jumilla 43.000 2,4% Aquí hay trabajo29.000 1,4% La aventura del saber30.000 1,3% Zoom tendencias30.000 1,3% Las cuatro esquinas del plato37.000 1,5% El western de la 2 El Potro 77.000 2,3% El cazador93.000 1,6% El cazador176.000 2,0%

Antena 3

Espejo público305.000 12,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Empanada gallega de pollo 727.000 15,8% La ruleta de la suerte1.536.000 21,8%

Cuatro

Love shopping tv8.000 0,8% ¡Toma salami! Nos vamos de fiesta 17.000 1,4% Alerta cobra El más buscado 19.000 1,1% Alerta cobra Entre la vida y la muerte 29.000 1,6% Alerta cobra Fin del trayecto 53.000 2,4% En boca de todos281.000 9,0%

Telecinco

La mirada crítica175.000 10,2% El programa de AR318.000 14,1% Entrevista Isabel Díaz Ayuso 357.000 18,0% Vamos a ver373.000 11,0% El precio justo613.000 9,4%

laSexta

Aruser@s el humorning171.000 12,2% Aruser@s286.000 13,5% Al rojo vivo292.000 8,0%

Informativos

La sobremesa del jueves confirma el dominio de Antena 3, pero lo más llamativo es el impulso que registra 'Antena 3 noticias 1' respecto al mismo día de la semana pasada: +1,2 puntos hasta el 23,9%, ampliando su ventaja sobre el resto. En La 1, 'Telediario 1' también mejora, aunque de forma más contenida, sumando +0,4 puntos hasta el 14,7%. Donde el avance resulta más notable en términos relativos es en 'Informativos Telecinco 15:00', que sube +0,6 puntos hasta el 9,3%, mientras que 'laSexta noticias 14h' gana un punto respecto al jueves anterior para situarse en el 8,2%.

En la noche, 'Antena 3 noticias 2' cede -0,9 puntos respecto al 30 de abril y se queda en el 18,3%, aunque mantiene el liderazgo con comodidad. 'Telediario 2' aguanta prácticamente igual, con una décima menos hasta el 12,3%, mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' es la gran sorpresa de la franja: sube +0,2 puntos hasta el 8,5% y supera en audiencia a 'laSexta noticias 20h', que retrocede ligeramente hasta el 6,5%.

La 1

Informativo territorial 1787.000 13,0% Telediario 11.381.000 14,7% Informativo territorial 21.105.000 12,0% Telediario 21.352.000 12,3%

Antena 3

Noticias de la mañana271.000 16,0% Antena 3 noticias 12.239.000 23,9% Antena 3 noticias 22.028.000 18,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1571.000 8,2% El desmarque cuatro 1430.000 4,7% Noticias Cuatro 2442.000 5,2%

Telecinco

El matinal106.000 9,0% Informativos Telecinco 15:00868.000 9,3% Informativos Telecinco 21:00940.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h664.000 8,2% laSexta noticias:jugones509.000 5,4% laSexta noticias 20h551.000 6,5%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas