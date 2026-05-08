Audiencias Jueves 7 de Mayo de 2026
13,6%
11,4%
10,3%
6,8%
6,1%
3,7%
2,4%
2,0%
2,0%
2,0%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,4%
1,3%
1,3%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
0,0%
0,0%
Dispares resultados en la noche del jueves para los especiales centrados en la crisis del hantavirus. Por un lado, Cuatro, con 'Horizonte' con Iker Jiménez en su horario habitual, logra que el programa mantenga el 10,2% de cuota de pantalla de hace una semana y, a diferencia de entonces, escale hasta la segunda posición de la noche, también en espectadores. El espacio se ve beneficiado también por la debilidad de algunas de sus competidoras directas.
Especialmente discreto fue el rendimiento de La 1, que apostó por la película "Justicia Artificial", protagonizada por Verónica Echegui y Alberto Ammann. La cinta se conforma con un 6% y 412.000 espectadores, empeorando notablemente los datos cosechados hace siete días por 'Se nos ha ido de las manos'.
- Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
- Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- Tráiler en español de 'Off Campus', la nueva serie de Prime Video con Ella Bright y Belmont Camelli
Tampoco funciona en laSexta el especial de última hora programado por Atresmedia sobre esta crisis sanitaria en sustitución de 'Servicio Secreto by Chicote'. La apuesta apenas anota un 3,7% de cuota y 230.000 espectadores, quedando un punto por debajo del registro firmado la semana pasada por el formato del popular cocinero.
En cuanto al liderazgo de la noche, vuelve a quedar en manos de 'Supervivientes', que con una nueva gala de nominaciones y expulsión alcanza un 16,8% de share, mejorando 2,2 puntos en una semana y rozando nuevamente el millón de espectadores.
La tercera plaza es para '¿A qué estás esperando?' en Antena 3, que logra recuperarse respecto a la semana anterior al subir 1,2 puntos y volver a superar los 700.000 seguidores.
En el access prime time apenas hay cambios. 'El hormiguero' mantiene el liderazgo con un 14,4% y cerca de 1,8 millones de espectadores, mejorando notablemente respecto al jueves pasado (+2,8 puntos) y ampliando distancias frente a 'La revuelta', que continúa como segunda opción con un 10,1% y 1,2 millones de seguidores.
Prime time
- 'Órbita Laika' cae dos décimas en La 2
- 'First Dates' mejora 1,3 puntos en Cuatro
- 'El intermedio' sube más de medio punto en la noche de laSexta
La revuelta 1.219.000 10,1%
El cine que somos 412.000 6,0%
Trivial Pursuit484.000 4,3%
Cifras y letras768.000 6,2%
Órbita Laika372.000 3,1%
El cine de la 2 128.000 2,0%
El hormiguero 1.768.000 14,4%
¿A qué estás esperando?734.000 9,1%
First Dates633.000 5,6%
Horizonte:avance1.006.000 8,2%
Horizonte747.000 10,2%
Supervivientes express1.079.000 8,8%
Supervivientes966.000 16,8%
La Sexta clave474.000 4,5%
El intermedio809.000 6,6%
laSexta noticias: Especial 230.000 3,7%
Late night
- "La casa entre los cactus" empeora a la reposición de 'Se nos ha ido de las manos' (-1,1)
- 'Callejeros' no consigue mantener el empuje de 'Horizonte' en Cuatro (5,2%)
- '¿A qué estás esperando?' sube dos décimas en una semana
El cine que somos 2 106.000 3,7%
La noche en 24h:portada 34.000 2,0%
Cine 49.000 2,0%
¿A qué estás esperando?268.000 5,7%
Allí abajo 102.000 4,3%
Callejeros 148.000 5,2%
En el punto de mira 105.000 6,1%
Gran Madrid show111.000 6,4%
Equipo de investigación 55.000 2,7%
Sobremesa y tarde
- La crisis del hantavirus consigue mejorar los programas de La 1
- 'Todo es mentira' cae sin embargo siete décimas en Cuatro
- 'Sueños de libertad' se mantiene como lo mejor de la tarde, con permiso de 'Pasapalabra'
- '¡Allá tú!' parece haber encontrado su estabilidad en la tarde de Telecinco
- 'Malas lenguas' sobresale en La 2 y mejora 1,3 puntos en una semana
Directo al grano904.000 11,0%
Valle Salvaje792.000 10,9%
La promesa867.000 12,1%
Malas lenguas885.000 11,2%
Aquí la Tierra1.147.000 12,6%
Saber y ganar576.000 6,3%
Grandes documentales360.000 4,5%
El año salvaje en África 363.000 4,4%
Animales extraordinarios de Australia355.000 4,8%
Malas lenguas586.000 8,1%
Sukha170.000 2,2%
Trivial Pursuit170.000 1,9%
Sueños de libertad1.199.000 13,7%
Y ahora Sonsoles727.000 9,9%
Pasapalabra1.735.000 19,4%
Todo es mentira578.000 7,1%
Lo sabe no lo sabe407.000 5,6%
El tiempo justo688.000 8,6%
El diario de Jorge676.000 9,4%
¡Allá tú!896.000 10,3%
Zapeando545.000 6,4%
Más vale tarde404.000 5,5%
Mañana
- Ayuso (18%) y la crisis del hantavirus disparan a 'El programa de AR' (+0,8)
- 'La hora de La 1' se mantiene estable en TVE (-0,2)
- 'Espejo público' también mejora con respecto al jueves pasado (+0,6)
- 'Aruser@s' sube y anota un excelente 13,5% en laSexta (1,4)
La hora de La 1348.000 18,3%
Entrevista 428.000 18,7%
Mañaneros 360479.000 15,6%
Mañaneros 360946.000 11,9%
Serranía de Cuenca, latidos de color11.000 0,9%
Maravillas salvajes de Madagascar 22.000 1,3%
España pueblo a pueblo 43.000 2,4%
Aquí hay trabajo29.000 1,4%
La aventura del saber30.000 1,3%
Zoom tendencias30.000 1,3%
Las cuatro esquinas del plato37.000 1,5%
El western de la 2 77.000 2,3%
El cazador93.000 1,6%
El cazador176.000 2,0%
Espejo público305.000 12,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 727.000 15,8%
La ruleta de la suerte1.536.000 21,8%
Love shopping tv8.000 0,8%
¡Toma salami! 17.000 1,4%
Alerta cobra 19.000 1,1%
Alerta cobra 29.000 1,6%
Alerta cobra 53.000 2,4%
En boca de todos281.000 9,0%
La mirada crítica175.000 10,2%
El programa de AR318.000 14,1%
Entrevista 357.000 18,0%
Vamos a ver373.000 11,0%
El precio justo613.000 9,4%
Aruser@s el humorning171.000 12,2%
Aruser@s286.000 13,5%
Al rojo vivo292.000 8,0%
Informativos
La sobremesa del jueves confirma el dominio de Antena 3, pero lo más llamativo es el impulso que registra 'Antena 3 noticias 1' respecto al mismo día de la semana pasada: +1,2 puntos hasta el 23,9%, ampliando su ventaja sobre el resto. En La 1, 'Telediario 1' también mejora, aunque de forma más contenida, sumando +0,4 puntos hasta el 14,7%. Donde el avance resulta más notable en términos relativos es en 'Informativos Telecinco 15:00', que sube +0,6 puntos hasta el 9,3%, mientras que 'laSexta noticias 14h' gana un punto respecto al jueves anterior para situarse en el 8,2%.
En la noche, 'Antena 3 noticias 2' cede -0,9 puntos respecto al 30 de abril y se queda en el 18,3%, aunque mantiene el liderazgo con comodidad. 'Telediario 2' aguanta prácticamente igual, con una décima menos hasta el 12,3%, mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' es la gran sorpresa de la franja: sube +0,2 puntos hasta el 8,5% y supera en audiencia a 'laSexta noticias 20h', que retrocede ligeramente hasta el 6,5%.
Informativo territorial 1787.000 13,0%
Telediario 11.381.000 14,7%
Informativo territorial 21.105.000 12,0%
Telediario 21.352.000 12,3%
Noticias de la mañana271.000 16,0%
Antena 3 noticias 12.239.000 23,9%
Antena 3 noticias 22.028.000 18,3%
Noticias Cuatro 1571.000 8,2%
El desmarque cuatro 1430.000 4,7%
Noticias Cuatro 2442.000 5,2%
El matinal106.000 9,0%
Informativos Telecinco 15:00868.000 9,3%
Informativos Telecinco 21:00940.000 8,5%
laSexta noticias 14h664.000 8,2%
laSexta noticias:jugones509.000 5,4%
laSexta noticias 20h551.000 6,5%