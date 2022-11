Florentino Fernández ha sido uno de los invitados de la semana de 'La Roca'. Durante la entrega de este domingo, 20 de noviembre, el conocido humorista ha querido visitar a Nuria Roca para repasar algunos de sus momentos más destacados en televisión. En la entrevista, mientras hablaba de su juventud, el también presentador ha querido hablar de la vez en la que rechazó un contrato millonario en los medios de comunicación.

Florentino Fernández y Nuria Roca en 'La Roca'

Tal y como desveló el propio Flo al ser preguntado por Roca, cuando tan solo llevaba 6 meses en televisión, en el año 1997, le hicieron una suculenta oferta. En concreto, un directivo de Telecinco citó al cómico en su despacho y"Yo ganaba 380.000 pelas en nómina al mes con Pepe Navarro. Unos 2.000 euros por hacer el gilipollas", detalló sobre su situación económica en aquel momento.

El invitado especificó cómo le llegó una propuesta de tanto dinero: "Fueron subiendo hasta los 100 millones de pesetas en nueve meses, lo que equivaldría a unos 50.000 euros al mes", reconoció el invitado ante la cara de sorpresa de Nuria Roca y el resto de colaboradores presentes. Flo les pidió tiempo para pensárselo: "Me asusté mucho, me fui a mi casa a mi pueblo y se lo comenté a mis padres. Mi padre ganaría de conductor de autobuses una mierda, pero me dijo que qué tenía que hacer. Lo pregunté y el directivo me dijo que ya verían", comentó.

Lo acabó rechazando

Según contó en 'La Roca', tras esa segunda conversación habló de nuevo con su familia y su madre le hizo recapacitar: "El dinero está muy bien, pero en grandes cantidades es cáncer". "¿Y eso qué quiere decir?", le soltó él sin obtener respuesta. Finalmente, acabó declinando la oferta y siguió con Pepe Navarro por un millón de pesetas al mes para seguir con él.