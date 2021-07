Durante las últimas semanas, las palabras de la directora de la conocida sala de comedia madrileña "La chocita del loro" sobre por qué tan pocas mujeres actuaban en el espacio, levantaban la polémica y desataban un sinfín de debates. Las cómicas españolas comenzaron a denunciar que, por el hecho de ser mujeres, no lograban las mismas oportunidades que el resto de humoristas, llegando a ser calificada su comedia por esta directora como de "victimista" o "demasiado feminista". Florentino Fernández ha sido el último en pronunciarse sobre el tema.

Florentino Fernández en 'MasterChef Celebrity'

En una reciente entrevista para El Mundo, Fernández era preguntado sobre la mencionada polémica y sobre la falta de mujeres cómicas en los espectáculos. "¿Sigue siendo el de la comedia un mundo machista?", cuestionaba el entrevistador. La respuesta del humorista generaba una instantánea polémica: "No, yo creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento", aseguraba.

El que fuera presentador de 'Tonterías las justas' aseguró que "hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos". En cuanto al argumento de "hay que contratar más mujeres", Fernández respondía: "Si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así".

"Vamos a cambiarlo pero hasta donde podamos"

El cómico continuaba su argumentación haciendo referencia a que coincidía con la afirmación de que "nuestra historia es heteropatriarcal", pero hacía referencia a que "es algo que hemos heredado y vamos a cambiarlo pero hasta donde podemos y al ritmo que se puede. Es como el franquismo: lo tuvimos 40 años y no somos Francia, somos España". Admitía también que ese tipo de reivindicaciones "están muy bien, porque de vez en cuando hay que recordar que tiene que haber una paridad", pero también mencionaba que "luego tienes que demostrar que puedes estar a la altura".