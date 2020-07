'MasterChef Celebrity 5': Florentino Fernández muestra sus heridas y cicatrices por su paso en las cocinas

La cocina acarrea sus peligros y si no que se lo cuenten al más de centenar de concursantes que han pasado por los fogones de 'MasterChef' en sus tres formatos, como a Florentino Fernández. El cómico es uno de los fichajes de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', la cual están preparando Televisión Española y Shine Iberia para su estreno el próximo otoño en La 1.

Florentino Fernández enseña sus cicatrices por 'MasterChef Celebrity 5' en 'La verbena'

El pasado 16 de julio, el cómico era uno de los invitados a 'La verbena', el programa que Dani Martínez y Julián López comparten. Los presentadores no pudieron dejar pasar las evidentes marcas que Fernández llevaba en sus brazos, causadas por su trabajo en el talent show culinario. "¿Puedes levantar los brazos un momento? Te lo estás pasando bien en 'MasterChef', ¿eh?", se reía Martínez al fijarse en las señales de su amigo.

"Yo no sé cocinar. Soy un zote cocinando y digo: 'voy a utilizar la técnica de dar pena'. Me quemo con todos los hornos, con las sartenes... Y cuando presento el plato me dicen: '¿qué te has hecho?'. Yo consumo el tiempo en eso, no hacen veredicto y me vuelvo otra vez para delante de cocinas", bromeaba el aspirante. Más adelante, explicaba con qué procedimiento se había hecho esas quemaduras: "El otro día estuve haciendo una tarta de chocolate sin harina y sin azúcar (...) y le eché el chocolate, lo metí en el baño maría, lo metí en el horno y cuando lo saqué...", explicaba, señalando las marcas.

Grabar en tiempos de coronavirus

Las grabaciones de 'MasterChef Celebrity' están marcadas por las restricciones del coronavirus. El programa continúa manteniendo su estructura y mecánica, con la prueba en exteriores. Sin embargo, la filmación de esta corre el riesgo de incurrir en aglomeraciones, como pasó en Cáceres a mediados de junio, cuando un gran número de personas se agolparon en la Plaza Mayor de la ciudad extremeña para ser testigos del cocinado de los famosos, sin mantener la distancia de seguridad.