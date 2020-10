La pulla a Rajoy por parte de Florentino Fernández en 'MasterChef Celebrity': "Yo concursaría con un plasma"

Florentino Fernández se ha convertido en uno de los alicientes cómicos de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity'. El humorista suele llenar sus intervenciones en el programa con varias de sus imitaciones, pero una de las más destacadas es la de Mariano Rajoy, especialmente cuando se encuentra Celia Villalobos cerca.

Florentino Fernández durante su imitación de Mariano Rajoy en 'MasterChef Celebrity 5'

La expolítica fue parte del gobierno formado por Rajoy, de modo que Fernández suele pincharla con sus imitaciones. En el quinto programa, aprovechó durante los primeros minutos de la prueba de eliminación para soltar una pulla al expresidente del Gobierno: "Ahora sé que me echa de menos", comentaba dirigiéndose a Villalobos. "Pero si yo estuviera aquí, estaría concursando con una pantalla de plasma. Es lo mejor. Distancia, pasar desapercibido".

Celia Villalobos no dudó en entrar al juego como hace siempre y aprovechó para contestar a la versión del que fuera su jefe: "Mariano, no te sirve. La plasma aquí para nada". "Bueno, pero estás y no estás", respondía este particular Rajoy. "Aquí cocinas", afirmaba la aspirante. Tras esta respuesta, Florentino Fernández continuó con sus dardos, aludiendo al puesto que desempeña el exdirigente del PP desde que fuera apartado de la Presidencia. "Yo soy registrador y me lo estoy llevando muerto, Celia, también te digo y jugando al mus". En respuesta, la malagueña le comentó: "Bastante más que cuando estabas en la política".

No es la primera pulla

Sin embargo, este azote a los políticos en el talent show no es el primero que vemos en esta edición. Uno de los más llamativos vino de la propia Celia Villalobos, quien criticó duramente a todos aquellos que se habían llevado dinero de manera ilegal en el Partido Popular. Durante una prueba en la que los aspirantes tenían que hacer embutidos, la exdiputada soltó: "Yo es que como veo tantos chorizos, pues hemos decidido hacer chorizo".