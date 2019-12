Fracasa la manifestación en contra de 'GH' organizada por Coto Matamoros y Pepe Herrero

Mediaset España y Zeppelin han vivido en el último trimestre del año 2019 un complicado momento y es que la mediatización del caso de la presunta agresión sexual a Carlota Prado dentro de la casa de 'GH Revolution' a manos de José María López ha supuesto un auténtico mazazo para el grupo de comunicación y la productora. Estos no pudieron evitar un boicot de anunciantes que ha hecho que las galas finales de 'GH VIP 7' no hayan contado con apenas publicidad mientras que Mediaset se ha visto obligada a cancelar 'GH Dúo' ya que la perspectiva con el reality no parece mucho mejor.

Coto Matamoros y Pepe Herrero

En este boicot encontramos a dos rostros muy mediáticos que han impulsado acciones en redes sociales en contra del formato y de Telecinco. Coto Matamoros y Pepe Herrero, vencedor de 'Gran Hermano 7', han sido dos de las personas que han liderado una campaña en contra de Mediaset España, de 'Gran Hermano' y de los rostros que trabajan en el reality, como Jorge Javier Vázquez. Ambos han hecho uso a diario de un hashtag cuya intención inicial parece que defender a Carlota Prado pero donde esencialmente se ha atacado a cadena y productora. Ambos han hecho uso a diario de un hashtag con la intención de defender a Carlota Prado, pero que han utilizado también para atacar a la cadena y productora.

Dentro de esta serie de acciones, la última que ambos han organizado ha sido una manifestación contra el programa en la puerta de las instalaciones de Mediaset España en el barrio de Fuencarral de Madrid este jueves 19 de diciembre entre las 19h00 y 00h00, coincidiendo con la celebración de la final de 'GH VIP 7' en ese mismo lugar. La intención de ambos era claramente boicotear el desenlace del concurso, por ello solicitaron a la Delegación de Gobierno en Madrid el poder realizar esta manifestación cerca las estudios centrales del grupo de comunicación. Tras la autorización pertinente, tanto Matamoros como Pepe Herrero se personaron este jueves en el lugar para intentar sabotear el final de 'GH VIP' aunque el resultado posiblemente no fue el esperado.

Poco poder de convocatoria

Tal y como podemos ver en las distintas imágenes compartidas por ellos en redes sociales, el número de asistentes a la manifestación fue extremadamente reducido. Además, ambos tampoco pudieron captar la atención mediática y es que ningún medio de comunicación destacado se ha hecho eco de la concentración, lo que evidencia el poco poder de convocatoria que ambos han tenido con esta concentración. Posiblemente, la mala promoción que hicieron de esta manifestación y por tanto, lo poco que se ha hablado de la misma en redes sociales y medios de comunicación unido a la mala imagen que ambos tienen posiblemente ha llevado a que fuesen pocas las personas que habrían decidido unirse a ambos para apoyar la causa.