Fran Rivera, sobre el caso de la trabajadora de IVECO: "No somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo"

Como cada día, 'Espejo público' ha realizado una tertulia que ha repasado los más variopintos temas que copan la actualidad española, entre lo que se encuentra el suicidio de una trabajadora de IVECO por la difusión de un vídeo sexual. Entre los que se sentaban en torno a la mesa del programa de Susanna Griso se encontraba Fran Rivera, cuya opinión sobre el asunto ha sido ampliamente criticada en redes sociales por machista.

Fran Rivera comenta en 'Espejo público' el suicidio de la trabajadora de IVECO

El caso que se trataba ha ocurrido en el entorno de la empresa de vehículos comerciales, entre cuyos trabajadores se viralizó un vídeo erótico de una compañera. El vídeo en cuestión había sido mandado años atrás a una antigua pareja sentimental de la mujer. Sin embargo, su difusión en la actualidad, cuando ya estaba casada y con dos hijos, ha supuesto una presión tal para ella que ha acabado quitándose la vida.

Las palabras de la polémica

Rivera no ha dudado y ha entrado a matar al tema, desviando el origen del problema desde el acoso sufrido por la empleada para centrarlo en la existencia misma del vídeo: "Hay una máxima, que yo se la digo a mi hija mayor sobre todo: No se pueden mandar vídeos de ese tipo". El matador ha asociado directamente estas grabaciones a los casos de acoso sufridos en centros laborales e institutos

El motivo por el que el torero y empresario aconseja a las mujeres no grabarse en estas actitudes es que considera imposible para los hombres no compartirlos: "Los hombres, y yo soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo". Unas declaraciones que achacan al género masculino unos supuestos impulsos irrefrenables que han sido duramente criticadas en redes sociales, donde muchos usuarios le han acusado de machismo.

Tibia rectificación

Estas palabras de Fran Rivera parecen llevarle a culpabilizar a la fallecida por haber realizado la grabación, aunque él mismo intentaba matizarlas: "No es culpable, evidentemente, es una víctima". Eso sí, en la conclusión de su discurso se reiteraba: "A todas las niñas, a todas las mujeres, por favor, que no manden vídeos de este tipo".