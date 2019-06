Fran Rivera responde a las críticas tras el caso Iveco: "Parece que a España no le gusta escuchar la verdad"

El pasado 29 de mayo, todos los informativos abrían con la noticia del suicidio de una empleada de Iveco tras la difusión de un vídeo sexual entre los trabajadores de dicha empresa. Una polémica que no escapó a la opinión de algunos tertulianos televisivos, como Fran Rivera, que en 'Espejo público' declaró lo siguiente: "No es de hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo".

Fran Rivera y Susanna Griso en 'Espejo público'

Tras verse en el ojo del huracán, duramente criticado por varias personalidades del mundo de la política y la cultura, el torero ha decidido pronunciarse. En los premios Bombines de San Isidro, Rivera aseguró que los periodistas habían sacado sus palabras de contexto: "Creo que está todo dicho y todo muy clarito. Lo que es una pena es que haya gente a la que le gusta sacar las cosas de contexto y manipular".

En la misma noche, la del jueves 30 mayo, el diestro acudió a una Gala Solidaria contra el cáncer organizada por Elle, donde volvió a manifestar su sorpresa por el revuelo en torno a su persona: "Sorprendido, como poco, parece que a España no le gusta escuchar la verdad", esgrimió sin añadir más detalles.

Susanna Griso lo exculpa

Tras sus polémicas declaraciones, Fran Rivera no ha vuelto a comparecer en 'Espejo público'. Quien sí lo ha hecho ha sido la presentadora, Susanna Griso, que no dudó en salir en defensa de su colaborador, apuntando parecidos argumentos: "Creo que no se le ha interpretado. La gente opina sin ver el programa y sin ver el contexto de toda la conversación. Lo que trató de decir Fran Rivera es que en los institutos hay mucha gente pasándolo mal por vídeos como esto. Lo ideal sería que tuviéramos libertad para hacerlos, pero vamos a ser realistas, siempre hay malnacidos que los hacen correr", explicó la periodista.

Lourdes Montes defiende a su marido

También se ha pronunciado al respecto, Lourdes Montes, la mujer de Fran Rivera: "Por favor, vamos a escuchar, es fácil manipular la información", aseguraba a través de su cuenta de Instagram. "Yo veo que en este vídeo uno, se condena desde el minuto primero la actuación de este indeseable; dos, se pone de manifiesto la sociedad en la que vivimos, que por desgracia deja mucho que desear porque diariamente hay chantajes de este tipo de hombres a mujeres, de hombres a hombres y de mujeres a mujeres con vídeo y fotos de todo tipo; y tres, como la sociedad no está educada en el respeto y aún estamos a años luz de controlar el gran avance tecnológico que vivimos, se da un consejo", apuntaba la diseñadora en defensa de su marido.