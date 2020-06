Pilar Eyre corta con 'Espejo Público' tras una bronca con Fran Rivera: "No queremos gente como tú"

Fran Rivera y Pilar Eyre protagonizaron un fuerte encontronazo este miércoles en 'Espejo público'. La escritora entró en directo a través de videollamada para analizar la gira por España de los Reyes Felipe VI y Letizia, pero la polémica llegó más tarde, cuando se disponía a comentar el miedo de Julio Iglesias a visitar España por la crisis del coronavirus.

Pilar Eyre y Fran Rivera, en 'Espejo público'

Eyre lanzó un símil sobre las "plazas" que tenía programadas visitar el cantante con sus conciertos. Al caer en la relación con la tauromaquia, rectificó el comentario: "Ay, plazas no. Sabéis que soy antitaurina, lo siento por Fran". El torero no lo pasó por alto y replicó atacando: "Me alegro de que lo digas, pero no queremos gente como tú en el (mundo del) toro".

Susanna Griso intentó mediar en la discusión, pero resultó imposible: "Siempre lo dice y lo dice con acritud. A mí me ofende", argumentó el matador de toros. La escritora, molesta, decidió cortar la conexión: "Lo siento, compañeros, me encanta hablar siempre con vosotros, pero no estoy en condiciones de seguir", dijo tras tildar de "maleducado y "grosero" al madrileño.

Una relación turbulenta

Con Pilar fuera de escena, Rivera recordó que su enemistad viene de lejos: "Conozco a Pilar hace mil años y he tenido mis encontronazos con ella. Me siento ofendido y atacado. Yo soy activista pro-toros, creo que hay que defenderlo o, al menos, respetarlo", esgrimía el torero.

Según Rivera, la escritora "ha hecho muchos artículos que han hecho daño a mucha gente", recordando la figura de su madre, Carmina Ordóñez. "Yo sé quién es. He leído cosas de mi madre que no las voy a perdonar, cosas de mi madre terribles. Que no venga ahora y me cuente que es muy buena. Tiene la piel muy fina, porque ella puede atacar pero luego...", dejó caer muy contrariado.

Entre este clima de tensión, Susanna Griso propuso una reconciliación en el siguiente programa, antes de seguir hablando sin que una de las dos partes implicadas estuviese presente. "No se me queda buen cuerpo después de una bronca así", reflexionó la presentadora. "Hoy a cualquier cosa se le llama bronca", replicó el torero, ante lo que Griso zanjó: "Bueno, no lo será para ti, porque Pilar se ha ido muy afectada".