Fran Rivera tacha a Isabel Pantoja de "mala persona" por quedarse con las cosas de su padre

Fran Rivera y su mujer, Lourdes Montes, acudieron al plató de 'Arusitys prime' el pasado viernes 29 de noviembre para enfrentarse a su test más comprometido como pareja. Aunque como era de esperar, uno de los temas que se ha tocado durante la velada ha sido el de por qué Isabel Pantoja no le había devuelto al torero los objetos de su padre que le pertenecen. Alfonso Arús quería saber si el hijo de "Paquirri" ya había perdido toda su fe en recuperar aquellos "trastos de torear"..

Fran Rivera en 'Arusitys Prime'

"La esperanza es lo último que se pierde", le refiere Rivera al presentador. "No solo son los trastos de torear de mi padre, es cualquier recuerdo de mi padre", continuó diciendo. Arús le planteaba al torero si tenía alguna teoría en mente después de hablar con su hermano Kiko Rivera, quien pareció darle esperanzas en un principio sobre por qué no había recibido aún "lo que le pertenecía". El hijo de "Paquirri" reveló al presentador que solo tiene una teoría en mente y que, por descontado, "si es lo que yo pienso, eso no va a tener solución en la vida", afirmaba al conductor de 'Arusitys'.

Fran confesaba a Arús que no le encuentra sentido al empeño de la tonadillera "en negar a dos hermanos, uno de siete años y otro de diez, las cosas de su padre", independiente de haber tenido algo en contra de su madre, Carmen Ordóñez, o de su padre. "Es un emperramiento que no tiene ningún sentido", recalcando al presentador la idea de que alguien capaz de hacer algo así, "es una mala persona", no como su hermano Kiko, a quien considera como "una buena persona", pero considera que "se tendría que haber mantenido al margen".

Una conversación entre Isabel Pantoja y Paquirri

El torero piensa que si tanto asegura que quería a su padre, la cantante tendrá que explicar en algún momento muchas cosas que aún no ha hecho. Y respecto a la conversación hipotética que se imaginaba Fran Rivera entre su padre e Isabel Pantoja, Alfonso Arús le planteaba si realmente piensa que "Paquirri" hubiese ganado. A lo que este le contestó: "Bueno, ¿alguien lo duda?", al mismo tiempo que se dirigía al público del plató. Sin embargo, el presentador parecía no tener muy clara la respuesta del torero porque minutos atrás le refería que a veces "las malas personas ganan". "Creen que ganan porque creen que se está saliendo con la suya, pero en el fondo es que es mala persona, eso lo lleva dentro y eso no es ni sano", aclaraba Rivera.