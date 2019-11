Encontronazo entre Anabel Alonso y Fran Rivera por la polémica del vídeo sexual: "Tú te metiste en el grupo"

Las palabras de Fran Rivera sobre el suicido de una trabajadora de Iveco después de que se difundiera sin su consentimiento, y con el fin de herirla y humillarla, un vídeo sexual suyo provocaron que el torero se situara en el ojo del huracán. Y es que aseguró en 'Espejo público' que "los hombres son incapaces de tener un vídeo así y no pasarlo", además de advertir a las mujeres que no deben grabar documentos así.

Anabel Alonso y Fran Rivera, en 'Espejo público'

El hecho de que pusiera la culpa en la víctima y no en el victimario fue bastante polémico, pero aún más la generalización sobre el comportamiento de los hombres ante una situación así. Eso es, precisamente, lo que criticó Anabel Alonso mediante un tuit: "Fran, querrás decir los hombres como tú", mensaje por el que se ha reavivado toda la polémica y por lo que han discutido en 'Espejo público'.

El torero reprochaba a la humorista que le hubiera metido en una lista de "hombres machistas", pero ella se quitaba esa responsabilidad. "Yo solo dije, querrás decir los hombres como tú, porque yo no doy por supuesto que los hombres tengan un vídeo de esa índole y tengan que enseñarlo", respondía Anabel Alonso, que poco a poco se iba cansando de la discusión, mientras que él seguía defendiéndose.

Susanna Griso se posiciona con Anabel

En su momento, Susana Griso salió en defensa de Fran Rivera y pidió a todos aquellos que le estaban criticando que no se malinterpretasen sus palabras. Sin embargo, esta vez ha intercedido en la discusión para apuntillar algunas cosas al torero. "Fran, en honor a la verdad, no te mete en ninguna lista de hombres maltratadores, ni de acosadores", apuntaba primero, para más tarde volver a incidir: "Bueno, Fran, estamos de acuerdo en que no se puede generalizar, ¿no?". Una actitud que contrasta con la que tuvo nada más saltar la polémica.