Frank Blanco corta el troleo de un entrevistado en 'TardeAR': "No me cuentes películas"

Por Daniel Parra |

'TardeAR' vivió un final tenso en su programa del viernes 19 de enero. Los colaboradores se encontraban debatiendo sobre la supuesta estafa que un turista ha sufrido en Lanzarote, cuando alquiló una habitación que resultó ser una nave con más de veinte tiendas de campaña con baños compartidos por 25 euros la noche.

Frank Blanco y Daniel Barbosa en 'TardeAR'

En ese momento, Frank Blanco , presentador que los viernes sustituye a Ana Rosa Quintana , dio paso a Daniel Barbosa, propietario del "hotel" presuntamente ilegal para que diese explicaciones., comenzó el entrevistado, a lo que Blanco respondió: "Si has conectado con nosotros para trolear el programa, es que. Después añadía un "no me cuentes películas" con el que evidenciaba la tensión.

El presentador le preguntó por la legalidad del negocio y Barbosa continuó: "Yo os he escuchado a vosotros conjeturando". "Por eso te damos la voz y la palabra, para que nos aclares", insistió el conductor de 'TardeAR'. El presunto estafador siguió acusando al espacio de dar cabida a una noticia inventada y Blanco se cansó: "¿Este negocio es legal sí o no? Si quieres hablamos de esto y, si no, cerramos la conexión y seguimos con otros temas que tenemos".

Barbosa aseguró que iba a dar su versión, pero continuó recordando lo dicho en la mesa de debate unos minutos antes, preguntándose si le habían dado la presunción de inocencia. El acusado negó que alquilara habitaciones, pero Frank Blanco se cansó: "No me estás contestando a nada de lo que te pregunto y, como en la televisión decimos mil veces, el tiempo es oro. Y los minutos que teníamos destinados a que nos dieras tu versión los hemos agotado". "Lo siento, no me interesa ya seguir escuchándole", dijo.

Nuevo fichaje para 'TardeAR'

El pasado miércoles 17 de enero, 'TardeAR' desveló su nuevo fichaje como colaboradora en la mesa de actualidad. Patricia Pérez vuelve a Telecinco tras varios años y se incorpora al programa de las tardes. "Estoy como si empezara", afirmó la que fuese presentadora de 'El gran juego de la oca' o 'Vuélveme loca'.