Frank Cuesta, hospitalizado tras sufrir "la peor mordedura posible" de una víbora

Por Laura Franco Betancurt |

Frank Cuesta ha vuelto a preocupar a sus seguidores con una angustiosa imagen compartida el pasado miércoles 2 de agosto en su perfil de Twitter. En la fotografía se podía observar la mano herida del herpetólogo tras una mordedura de víbora. Según sus propias palabras se trata de "la peor mordedura de víbora posible".

Cabe destacar que. Afincado en Tailandia desde hace años, creó el proyecto de su vida: "Un lugar único y especial con el objetivo de facilitar el bienestar de los animales en su hábitat natural", así describe Santuario Libertad, su protectora de animales salvajes. Lo cierto es que el leonés parece tener más que asumidas las consecuencias que pueden derivar de su pasión y en su última entrevista en ' El hormiguero ', conducido por Pablo Motos

En el hospital con la peor mordedura de vibora posible. :-( pic.twitter.com/hA9V6DHxLp — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 2, 2023

"Yo me metí en un tronco que era como una cueva gigantesca, había un montón de bichos y en un momento dado perdí los pantalones, me quedé encajado y un murciélago me mordió en los huevos", relataba Frank Cuesta. Tras la mordedura y su vuelta a Manaos, el expresentador tuvo que ponerse las tres vacunas de la rabia: "Tenía los huevos enrabiados", afirmaba con humor.

Lejos de la televisión

Aunque permanece muy activo en sus redes sociales, y especialmente en su cuenta de YouTube con más de 3 millones de suscriptores, Frank Cuesta no parece tener intención de volver a la televisión. Su proyecto 'Wild Frank' se emitió en Discovery Max y tras 17 temporadas, el presentador decidió poner fin a su aventura televisiva para embarcarse de lleno en el cuidado de sus refugios de animales en Tailandia. Sin embargo, ha seguido participando en proyectos como 'Carretera salvaje', junto a Cristina Seguí, una serie de episodios que se estrenarán próximamente en YouTube y que seguirán los pasos de ambos a lo largo de tres continentes. El objetivo de los protagonistas será enseñar a los espectadores el comportamiento de los animales salvajes y el riesgo que entrañan de forma "educativa".