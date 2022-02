La situación en Ucrania desde que Vladimir Putin iniciara oficialmente la guerra sigue siendo crítica: huidas del país, caos en los búnkers, alarmas en las calles... Mientras tanto, algunos españoles que han recurrido a la gestación subrogada en territorio ucraniano, donde es legal allí aunque no en España, están pidiendo ayuda desde dentro de nuestras fronteras.

'Ya son las ocho' daba voz a una pareja española que estaría a 9 días de recibir al bebé. Si la guerra no hubiera estallado, se habrían desplazado a Ucrania en los próximos días. Sin embargo, ahora, la mujer ucraniana se encuentra en un búnker y tendría que ser "trasladada de urgencia a un hospital" en caso de ponerse de parto.

Sonsoles Ónega preguntó a la pareja sobre las comunicaciones, ahora que en Ucrania viven una situación límite: "¿Cómo contactabais con la madre de vuestro bebé?". La mujer española, con un intento de sonrisa, corrigió inmediatamente a la presentadora: "No, con la madre no, con la gestante. La madre soy yo", decía de manera tajante.

Las redes sociales se hicieron eco de este momento y criticaron, esencialmente, dos aspectos. Por un lado, la "poca decencia" de la pareja que, en una situación extrema como la que se está viviendo en Ucrania, "cosifican" a la gestante de su bebé, que se encuentra en un búnker. Por otro lado, los usuarios también denunciaron que el programa les "diera voz".

No me lo puedo creer. Telecinco ha entrevistado a esta gente (por llamarla de alguna forma) que se quejan de que no pueden contactar con la madre que está embarazada de su hijo biológico y cuando la presentadora se ha dirigido a esta como madre le ha dicho "madre no, gestante" ?? pic.twitter.com/aepDhyC89T