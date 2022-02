La vida tal y como se conoce en Europa se puso en peligro durante la madrugada del 24 de febrero, con la entrada de las tropas rusas en Ucrania. La guerra acababa de comenzar en el viejo continente, provocando que millones de personas se viesen en una terrible situación. Precisamente, Santi Alverú, colaborador habitual de 'Zapeando' se vio sorprendido por los acontecimientos, trató de poner rumbo a Polonia escapando del conflicto y llegar cuanto antes a España.

Santi Alverú, desde Ucrania

Durante la mañana del viernes 25, 'Espejo público' conectó con el asturiano para conocer su ubicación, así como su percepción de los acontecimientos: "Está atrapado entre la frontera de Polonia y Ucrania", aseguraba Susanna Griso. Segundos después Alverú quiso transmitir un mensaje de tranquilidad: "Bueno, estoy en el mejor momento desde hace un tiempo. Ayer estaba en Kiew...", sentenció.

Asimismo, confirmó que se encontraba a las puertas de cruzar Polonia, aunque todavía no se les había permitido: "Espero que sea cuestión de horas", prosiguió. La presentadora del matinal de Antena 3 se preocupó por conocer qué motivos le habían llevado a viajar hasta el Este de Europa: "Te dejo que elijas la que quieras. He venido para decepcionar a mi madre, he venido para celebrar mi cumpleaños...", comunicó, con cierta resignación en su tono de voz.

Un reportaje, el motivo de su viaje

La conexión se prolongó algunos minutos a consecuencia de su justificación: "Hace unos días, organicé con unos contactos de Kiew, de comedia, cómicos que conozco de allí, la oportunidad de venir unos días ver cómo están, hacer un reportaje. [...] Pensaba que aquello no iba a crecer, pensaba que la crisis se iba a delimitar al Donbáss... Fue una irresponsabilidad", prosiguió. Antes de despedirse, terminó con una oración que resume a la perfección lo ocurrido: "De pronto, me he visto envuelto en todo esto", finalizó.