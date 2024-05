Por Mario de Hipólito de Sande |

El paso de Laura Matamoros por 'Supervivientes 2024' no está dejando indiferente a nadie. Tanto es así que su hermano Diego Matamoros ha acudido al plató de 'Vamos a ver' para defenderla. La influencer se encuentra a la espera de la decisión médica tras su caída recogiendo leña, y además su estancia en Honduras peligra, ya que está nominada junto a Pedro García Aguado, Miri Pérez-Cabrero y Kiko Jiménez, que son algunos de los concursantes más fuertes de la edición.

Joaquín Prat y Diego Matamoros en el plató de 'Vamos a ver'

"No me está gustando mucho su participación. Parto de la misma base que vosotros,. Creo que no ha entrado en el mejor momento de su vida, y se nota en ciertas actitudes y ciertos cambios. Aun así,", comenzó apuntando el hermano mayor de la superviviente., y llama la atención,, con la que se lleva muy bien. "", reconoció Matamoros, quien tampoco entiende de dónde viene la enemistad.

Sin embargo, tras aclarar cuáles son las actitudes de su hermana con las que no está de acuerdo, el hijo de Kiko Matamoros se quejó del trato que ha estado recibiendo la influencer por parte de gente de su entorno. "Hay mucha gente que le está criticando mucho, pero ha estado en su casa con ella, con un trato muy cercano, por lo que yo he presenciado. No entiendo muchas actitudes ahora en el plató, se hacen muchos comentarios entre vídeo y vídeo, por ejemplo. Fue un poco horroroso lo que yo viví el otro día", aseguró el que fue marido de Estela Grande.

"Si el programa quiere, que lo saque"

Los tertulianos de 'Vamos a ver' insistieron con preguntas del momento tan desagradable que Diego Matamoros había dicho vivir en plató. "En el programa se reían de ella Kiko y Marieta Díaz, y en plató otras dos personas hacían comentarios muy feos. Yo entiendo las críticas a su concurso, pero no a su físico, como es el caso de meterse con su voz (...) Hubo dos personas que empezaron a reírse y hacer comentarios durante los vídeos. Me pareció asqueroso. Si el programa quiere, que lo saque, porque las cosas están grabadas", concluyó Matamoros.